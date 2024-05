Emerge una vieja grieta en las filas libertarias en medio de otra semana clave para la Ley Bases

"No estimamos ni apuntamos" , dicen desde el entorno de Victoria Villarruel respecto de lo que pueda pasar esta semana con la Ley Bases, el proyecto que cuenta con más de 200 artículos en tratamiento en el plenario de comisiones del Senado y que todavía no tiene fecha cercana para obtener dictamen y ser abordado en el recinto.

Con eso en cuenta, el Gobierno no podrá tener una aprobación antes del Pacto de Mayo, que fue perdiendo fuerza con el pasar de los días y que ya está en estudio un posible relanzamiento con una nueva fecha. El presidente Javier Milei dijo que es posible realizarlo en junio o en julio, cuando -suponen- el megaproyecto debería estar aprobado por el Congreso de la Nación.

El ministro del Interior, Guillermo Francos, deslizó que el acuerdo que propone el Gobierno podría postergarse para el 20 de junio, señalando que el Día de la Bandera también es "una buena fecha para firmar un pacto que mire al futuro de los argentinos". Por lo pronto, el próximo 25 de mayo Milei participará del tedeum del 25 de mayo en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires y no en la Catedral de Córdoba. "Lo que se haga después de eso será decisión de él", declaró Francos en Radio Mitre.

La realización del Pacto está estrechamente ligada con la sanción de la Ley Bases y el paquete de Medidas Fiscales . Por el momento, fuentes de Gobierno aseguran que flexibilizarán aún más su posición en cuestiones como blanqueo y reforma del Estado. Tampoco descartan que se estén negociando cambios en el articulado de Ganancias.

Milei no descartó que el Pacto de Mayo se aplace uno o dos meses. (REUTERS)

En tanto, esta semana habrá dos fechas clave en el Senado. El martes se reunirá la Comisión de Presupuesto y el miércoles se reanudará el plenario de comisiones que trata la Ley Bases. ¿Se trata de una fecha tentativa para la búsqueda de la firma del plenario? El presidente Provisional del Senado, Bartolomé Abdala lo percibe posible: " Si tengo que jugar la gaseosa, va a haber dictamen esta semana ", dijo a Radio Rivadavia.

El senador libertario, incluso, defendió la labor negociadora de Villarruel en un momento que es cuestionada por los alfiles de mayor confianza de Milei: "Cuando se vote y salga la ley, va a ser por un gran trabajo de Villarruel" . A la vez que subrayó que su palabra "genera una confianza plena" y que la ley no está "empantanada". "En Diputados estuvo cuatro meses, en el Senado hace quince días. No estuvo empantanada, se estuvo debatiendo", marcó .

La apertura de las viejas grietas dentro del oficialismo



A diferencia de otras ocasiones, El Cronista pudo constatar que las críticas a Villarruel no vinieron de rumores, sino de la cúpula libertaria. Consideran que la titular del Senado podría haber acelerado el debate en la cámara que preside y que podría haber demorado la presentación del informe de gestión que debió presentar el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, el pasado miércoles en el recinto senatorial . Aquello obligó demorar el plenario de la Ley Bases, que fue interpretado desde el Ejecutivo como algo evitable.

Este episodio remite a lo ocurrido dos meses atrás con el tratamiento del DNU 70/23 en el Senado, que buscaba ser aplazado desde el Gobierno pero que, según Villarruel, se hizo para defender la "institucionalidad" de la cámara que preside. Ya lo avisó en la primer y única entrevista que dio desde ese episodio: "Esto no es un reino -repitió, esto es un poder deliberativo. Yo no puedo hacer lo que se me canta con esta casa" , dijo al respecto del reglamento del Senado.

Victoria Villarruel y Nicolás Posse en el informe de gestión hecho la semana pasada.

Quienes frecuentan el despacho de Villarruel dicen que está acostumbrada a recibir críticas desde la mesa chica libertaria. Afirman que el fuego amigo en el marco de las negociaciones por la Ley Bases no ayudan al diálogo con el Ejecutivo, dado que todavía no están firmes los acuerdos para los cambios en ese articulado.

En esa acusación proveniente del despacho del Presidente también cayó el jefe de Gabinete, Nicolás Posse. Estos inconformismos eran reconocidos por funcionarios periféricos a la figura presidencial, pero la semana pasada fueron dispensados desde su mesa chica.

Aquello se da en el contexto de un agigantamiento de las funciones del asesor presidencial, Santiago Caputo, y de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien comenzó a mostrar una agenda eminentemente política, la cual se pudo materializar la semana pasada, al ser la anfitriona de un encuentro con diputados del PRO para apuntalar el temario legislativo del oficialismo.

Karina Milei durante el tratamiento de la Ley Bases en Diputados.

Este nuevo rol comenzó a ser visto a través de su responsabilidad como articuladora y armadora nacional del nuevo partido que busca construir para las elecciones legislativas 2025, La Libertad Avanza. Hasta el año pasado, esta firma solo contaba con reconocimiento en La Rioja, y desde la mesa libertaria buscan reconocimientos en cinco provincias distintas para obtener el sello a nivel nacional.

Fuentes muy cercanas a Karina Milei comentaron a El Cronista que es muy probable que en la próxima semana se conozca el reconocimiento de uno de los distritos más importantes del país. "Va a ser muy cerca del acto de Javier en el Luna Park [el próximo 22 de mayo, en donde presentará su nuevo libro]", dicen.