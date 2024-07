Duro mensaje de Patricia Bullrich a Mauricio Macri: "No podemos quedarnos a mitad de camino"

Patricia Bullrich salió a jugar fuerte este jueves y ratificó su alineamiento con la gestión de Javier Milei, en medio de la interna del PRO y tras el reclamo de Mauricio Macri al Gobierno por los fondos de coparticipación para la Ciudad de Buenos Airestras.

"No podemos quedarnos, una vez más, a mitad de camino", afirmó en un mensaje que difundió en redes sociales.

NUESTRO COMPROMISO INCONDICIONAL CON EL CAMBIO Y LA LIBERTAD



Fueron 6.200.000 personas las que me acompañaron en mi decisión de apoyar en el balotaje a Javier Milei.



Fue un compromiso con los argentinos que creyeron en nuestra convicción de acompañar, con toda nuestra fuerza,... — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) July 4, 2024

Bajo el título "Nuestro compromiso incondicional con el cambio", Bullrich recordó en su extenso posteo que 6,2 millones de personas la acompañaron en su decisión de apoyar en el balotaje a Javier Milei.

"Fue un compromiso con los argentinos que creyeron en nuestra convicción de acompañar, con toda nuestra fuerza, a quien logró representar el cambio con mas fuerza. Y al mismo tiempo, de ponerle un freno a un candidato que hizo, en campaña, el uso más brutal del Estado que vimos en la historia, llevando a la Argentina al pozo más profundo de decadencia y empobrecimiento", aseveró en referencia a la disputa contra Sergio Massa en la segunda vuelta presidencial.

Y agregó: "Avanzamos con fuerza y ayudamos a un triunfo electoral para construir un cambio de verdad, sin medias tintas. Y definitivo. Firmamos un contrato con la sociedad que no se puede romper. Es un contrato sólido e irrevocable. Y como ministra de Seguridad, me comprometí a dar batalla y terminar con los graves problemas que atraviesan a la Argentina y que la convirtieron en el país del revés, donde los delincuentes tenían más derechos que la gente de bien".

Bullrich ponderó las políticas que llevó adelante el Gobierno en seis meses de gestión e hizo un llamamiento a los integrantes de su partido.

"Hoy quiero contagiar al PRO del valor que se requiere para encender los motores e ir a toda máquina. La Argentina no puede perder esta oportunidad de ser protagonistas del cambio más atrevido y necesario de las últimas décadas. No podemos quedarnos, una vez más, a mitad de camino. Por eso, yo me juego a fondo, como lo hice siempre, y cuento con ustedes", afirmó.

El mensaje de la ministra de Seguridad se conoce horas antes de la elección del nuevo presidente de la Asamblea del PRO, que todo indica será Martín Yeza -hombre de Macri- en una jugada que deja fuera de carrera a Bullrich. Minutos después de su publicación, el postero fue retuiteado por el presidente Javier Milei.

Interna caliente

En un hecho inédito, el PRO discutirá su política de alianzas a cielo abierto, en una asamblea partidaria que, según el artículo 78 de la carta orgánica, es el máximo órgano de conducción porque representa a los afiliados. Si entregarse o no a La Libertad Avanza, en todo caso cuándo, con qué discurso y -en definitiva- quién definirá las listas para las elecciones legislativas del 2025 es el trasfondo de una pelea.

El acuerdo alcanzado entre Macri y Patricia Bullrich contemplaba que el ex presidente sería elegido titular del partido a cambio de que la Ministra de Seguridad sea la titular de la asamblea, pero los negociadores no se pusieron de acuerdo desde que se designaron las autoridades ejecutivas y la pelea fue escalando. La Ministra de Seguridad desplazó primero a Sebastián García de Luca (vinculado a Rogelio Frigerio y Nacho Torres) y luego a Antonio Ventura Barreiro (vinculado a Ritondo), aunque en ambos casos aseguró que no tuvo nada que ver la situación partidaria interna.



