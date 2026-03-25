El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que mañana saldrá a la venta la empresa encargada de la operación de rampas en los aeropuertos, Intercargo. La compañía tuvo el monopolio de la actividad hasta la llegada del Gobierno de Javier Milei. Así, este jueves se conocerán las bases y condiciones para la venta de la compañía. “Es un paso más en el proceso de transformación del sector aerocomercial, que ya incluyó importantes medidas como la desregulación del mercado aerocomercial y las iniciativas que permiten incorporar nuevos prestadores de servicios de asistencia en tierra en aeropuertos del país, para generar mayor competencia, eficiencia y mejora en la calidad de los servicios”, dijo Caputo. La venta ser hará en la modalidad de “empresa en marcha” e incluirá la transferencia total de la compañía y sus activos. Esto garantizará además “la salida total del Estado Nacional de la participación societaria; y la continuidad de la empresa como unidad operativa, manteniendo sus contratos, licencias y funcionamiento en los distintos aeropuertos donde presta servicio”, agregó el ministro. La venta de la empresa fue una de las primeras en anunciarse pero que se activó finalmente en marzo de este año. Entre los valores sobre la mesa, se especulaba que la venta de la compañía tendría un valor inicial superior a los u$s 100 millones, aunque su pérdida del monopolio de las operaciones le quita atractivo a los ojos del mercado. La venta de la compañía estaba en agenda hace tiempo, y de hecho a fines de febrero se vencía el plazo inicial para su valuación. Noticia en desarrollo