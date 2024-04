Ley Bases y blanqueo: quieren modificar las fechas ¿complica a los interesados?

Tras tocar la letra chica por pedido de los dialoguistas, el miércoles por la tarde, el Gobierno presentó en la Cámara de Diputados, la última versión del capítulo fiscal de la "Ley Bases...", que incluye un Régimen de Regularización de Activos. ¿Cómo juega el cambio de fecha con el intercambio de información con Estados Unidos?

Al igual que en diciembre pasado, se insiste con aprobar un nuevo blanqueo que le dé al presidente Javier Milei fondos frescos en los primeros días de gestión, pero a diferencia de la primera versión se incluyen cambios, por la lógica del calendario, en la letra chica .

Por el artículo 24 , se estipuló, en caso de aprobarse, que la primera etapa para realizar la manifestación de la adhesión al régimen y el pago adelantado obligatorio sería desde el día siguiente a la reglamentación de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) hasta el 30 de septiembre de 2024, inclusive .

Lo que supone un plazo más cercano al intercambio que el que se quería estipular en la primera versión ( 31 de marzo, inclusive ) y que, según destacaron los especialistas consultados por El Cronista, volvería más atractivo a la propuesta.

"El intercambio automático es una barrida sobre todos los titulares de cuentas bancarias en Estados Unidos. Para aquel que no la/s tenga/s declarada/s aumenta el riesgo de que los detecten", afirmó el CEO de Lisicki Litvin & Asociados, César Litvin.

Para esos casos, aseguró, que el blanqueo aparece como un "antídoto interesante" y también desde el punto de vista del costo. "En la primera etapa, hasta u$s 100.000 hay un alícuota del 0%. Y cuando se supere ese monto, dos opciones: pagar un 5% sobre el excedente o depositarlos en una caja especial hasta el 1° de enero de 2026".

Una postura con la que concuerda el socio de Ghirardotti & Ghirardotti, Mariano Ghirardotti quien aseguró que el reporte norteamericano, en caso de concretarse, será un incentivo para adherirse al blanqueo. "Los capitales más grandes ya lo saben, los que se van a sorprender son los de patrimonio mediano", puntualizó, que se sumarían al régimen como los que quieren adquirir un bien o una propiedad registrable y no tiene como justificarlo.

Aunque ambos remarcaron que existe un precedente que desincentiva: la suba de los impuestos patrimoniales durante la gestión de los Fernández. Pese a que ahora se plantea una baja sobre el de Bienes Personales (a 0,75% en 2026) tanto para los de Argentina como en el exterior.

Las incógnitas y el tiempo de la AFIP

Pero hay quienes que son escépticos respecto al envío de información de septiembre. "Supuestamente en enero del 2023 , Estados Unidos envió una nota que confirmaría el intercambio, pero ni la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) ni el Ministerio de Economía la compartió", afirmó el CEO de SDC Asesores Tributarios, Sebastián Domínguez.

Pero en el caso en que se concrete, remarco que los plazos de la AFIP para procesarla son más lentos que los que se estipulan para el blanqueo . Como ejemplo pone el caso el Acuerdo de intercambio con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que se publicó al año siguiente.

"No hay tiempo operativo, el que quiera blanquear no lo va a hacer porque llego un reporte de Estados Unidos con sus cuentas. En todo caso, se puede utilizar como un mecanismo para que ingresen aun cuando no llegue o no esté pormenorizada", argumentó.