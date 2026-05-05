Un calcetín lleno de arroz crudo se convirtió en uno de los trucos caseros más recomendados para aliviar dolores de cuello y espalda. La técnica se aplica en el microondas: basta con introducir el calcetín, atarlo y calentarlo durante dos o tres minutos para obtener una bolsa de calor moldeable y de bajo costo. La popularidad del método radica en su simplicidad. No requiere ninguna compra adicional: solo un calcetín viejo y arroz sin cocinar, dos elementos presentes en casi cualquier hogar. Quienes lo recomiendan destacan que el resultado supera en practicidad a las almohadillas eléctricas convencionales, ya que se adapta con mayor precisión a la zona del cuerpo que necesita calor. El arroz crudo tiene la capacidad de retener el calor de manera uniforme y liberarlo de forma gradual, lo que lo convierte en un material ideal para uso terapéutico. Una vez calentado, el calcetín funciona como una compresa flexible que alivia la tensión muscular en zonas de difícil acceso para las almohadillas rígidas. A diferencia de una bolsa de calor eléctrica, este remedio casero toma la forma exacta del cuello, la espalda o la articulación que se trata. Además, permite una personalización adicional: incorporar especias o hierbas aromáticas al interior —como canela o lavanda— aporta una dimensión de aromaterapia que refuerza el efecto relajante. La preparación es inmediata. Se llena un calcetín de tela con arroz crudo —sin cocinar—, se ata el extremo para evitar derrames y se introduce en el microondas durante dos a tres minutos. Antes de aplicarlo sobre la piel, se recomienda hacer una prueba de temperatura para evitar quemaduras, especialmente en personas mayores o con sensibilidad reducida. El truco tiene, no obstante, una limitación: el calor se disipa en un lapso de 15 a 20 minutos, lo que obliga a repetir el ciclo si se necesita una sesión prolongada. Para quienes buscan un alivio puntual y rápido, sin embargo, el calcetín de arroz representa una solución eficaz, económica y disponible de inmediato en cualquier hogar.