Inteligencia artificial, una promesa de Macri y el invitado más eufórico: lo que no se vio de la cena de la Fundación Libertad

"Conozco a Mauricio Macri desde 2001, cuando lo invité a Rosario a dar una charla sobre fútbol, porque soy de Boca Juniors, como él. Pero la charla terminó siendo de política, y ahí nació un vínculo que fuimos profundizando año a año", contó Gerardo Bongiovanni, presidente de la Fundación Libertad en la cena anual de la organización, la "Cena de la Libertad".

Y como le tiene confianza, se animó a un chiste para invitarlo a hablar en el escenario. "Te agradezco Mauricio que hayas decidido anunciar tu paso al costado ayer, sé que lo hiciste para levantarle el nivel a la Cena de la Libertad", dijo.

Encuesta: quién es el único candidato de la oposición que garantiza un triunfo en el balotaje



Macri anunció que no será candidato a Presidente, cargó contra el mesianismo y comparó a Juntos con la Scaloneta



En efecto, el más grande salón del Golden Center estaba abarrotado como pocas veces. No había dirigente, empresa, economista o periodista invitado que se haya perdido el encuentro. Arrancando por Patricia Bullrich, una de las primeras en llegar en compañía de su pareja Guillermo Yanco, hasta Horacio Rodríguez Larreta, que llegó 5 minutos antes que el exmandatario conversando con el ex ministro de Educación bonaerense, Gabriel Sánchez Zinny.

También dijeron presente Ricardo López Murphy y Roberto García Moritán, Felipe Miguel y Fernando Straface, Ernesto Sanz y Rodrigo De Loredo, Rogelio Frigerio, Nicolás Massot, Federico Angelini y Laura Rodríguez Machado; los radicales Martín Tetaz, Jesús Rodríguez, Facundo Suárez Lastra; los economistas Fausto Spotorno, Marcos Buscablia, Martín Siracusa y Eduardo Levi Yeyati.

Incluso se vio a los exministros Jorge Faurie y Germán Garavano; los diputados Diego Santilli, Cristian Ritondo y José Luis Espert; los intendentes Néstor Grindetti, Diego Valenzuela y Javier Iguacel. Son solo un puñado de las decenas de personas que participaron de la velada. Incluida Mirtha Legrand, por supuesto.

Jorge Macri junto a su esposa y Horacio Rodríguez Larreta.





Jorge Macri eufórico

El encuentro del día, sin embargo, fue el del exPresidente con su primo Jorge Macri, charlando amablemente con Rodríguez Larreta, dando alguna pista de que se estaría cerca del acuerdo por la Ciudad de Buenos Aires en el PRO. Lo mismo no se pudo verificar con los dirigentes amarillos de la provincia de Buenos Aires, un asunto que recién hoy empezará a discutirse.

El exintendente de Vicente López no podía ocultar su euforia. Acompañado por su esposa, la periodista María Belén Ludueña, se sacó fotos con Rodríguez Larreta y con Bullrich, mostrando un camino que podría empezar a explorarse para la gobernación bonaerense.





El mensaje para el próximo Presidente

Macri arrancó su discurso leyendo uno que le había pedido al chat GPT. Fue una idea que se le ocurrió unos minutos antes y que usó para producir un efecto entre los que lo escuchaban. "El discurso que elaboró el chat está muy correcto y muestra la revolución tecnológica en la que está la humanidad", dijo.

"¿En qué estamos en la Argentina? Con una inflación de tres dígitos, volvieron los cortes de luz, sin posibilidades de aprovechar las ventajas de este momento para un país como el nuestro", completó.

También se mostró optimista, porque "todo este dolor, se ha transformado en aprendizaje, en madurez. Los argentinos ven lo que no veían hace unos años y con una nueva cultura del poder habrá 20 años de crecimiento continuo en la Argentina ". Puntualizó que "no van a llegar por un milagro, sino por el trabajo, y no van a ser producto de un salvador, sino de un equipo".

"Creo realmente que estamos a punto de amanecer. Nos quedan meses muy duros. Necesitamos mucha madurez, mucha cohesión, mucha firmeza hasta el cambio de gobierno, pero falta poco", expresó. Y puntualizó que "viene un cambio de era. Yo estuve y estoy. Voy a ayudar al próximo Presidente a dar vuelta la historia".

Antes que Macri hablaron el exjuez y exministro de Justicia de Brasil, Sergio Moro, la exdiputada Cayetana Álvarez de Toledo, y los expresidentes Jorge 'Tuto' Quiroga (Bolivia), Felipe Calderón (México) y Sebastián Piñera (Chile). Todos buscaron darle ánimos a los argentinos, a pesar de la crítica situación económica.

Néstor Grindetti con Sebastián Piñera. Atrás, Ricardo López Murphy

Macri, que llegó acompañado de Juliana Awada, fue la figura de la noche. No solo porque los invitados avanzaron sobre el VIP para lograr tomarse una selfie con el exPresidente, sino porque su decisión fue motivo casi exclusivo de las conversaciones en todas las mesas.

También había sido invitado por CIPPEC, que anoche realizó su cena anual. Pero decidió no presentarse ni a saludar, arrastrando a todo el PRO a Parque Norte. "Fue un mensaje claro. CIPPEC es el pasado", aseguraron cerca del exPresidente. Como declaró Macri en el reportaje que le hizo Luis Majul para LN+, "ahora hablamos sin filtro".