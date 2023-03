Ingresos brutos: Axel Kicillof impulsa una reforma que afectaría a CABA, pero los especialistas le ven pocas chances

Axel Kicillof adelantó este lunes en la apertura de sesiones de la Legislatura bonaerense, que impulsará la revisión de la actual distribución que determina el Convenio Multilateral, que es el órgano nacional que regula el reparto de la base impositiva de Ingresos Brutos cuando una empresa ejerce actividad económica en más de una jurisdicción.

"Vamos a revisar el Convenio Multilateral que reparte los impuestos", señaló el gobernador. Y agregó: "Muchas grandes empresas tienen su domicilio fiscal en la ciudad de Buenos Aires, pero las actividades principales la ejercen en diferentes provincias".

Según el ex ministro de Economía, la asignación de la base imponible actual beneficia a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que recauda más Ingresos Brutos en detrimento de las provincias.

Los dichos de Kicillof fueron respaldados por el director ejecutivo de la Agencia de Recaudación bonaerense (ARBA), Cristian Girard , quien explicó que inicialmente "el criterio era atribuir 80% por gastos de producción y 20% por destino final de los bienes o servicios", pero que con la dictadura militar "se estableció un criterio de distribución 50%-50%, claramente beneficioso para el distrito porteño que, además, es una jurisdicción que concentra la riqueza de la plaza financiera".

Qué es el Convenio Multilateral

Vigente desde 1977, es un convenio que firmaron todas las provincias y CABA, que busca prevenir y evitar consecuencias derivadas de la doble o múltiple imposición dentro del territorio nacional por medio de tributos locales que inciden sobre las actividades económicas, Ingresos Brutos y todo otro gravamen.

Una reforma "poco viable"

Al tratarse de un convenio suscripto por todas las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, los especialistas consultados por El Cronista ven a la iniciativa del gobernador bonaerense como casi imposible.

"Al ser un convenio firmado por las provincias y CABA, que se aplica en las 24 jurisdicciones para distribuir la base imponible de Ingresos Brutos y algunos impuestos municipales, se requiere unanimidad de todas para cambiar algún criterio. Esto sería sumamente difícil, tanto que nunca se modificó", explicó Sebastián Domínguez. Socio de SDC Asesores Tributarios .

En la misma línea se expresó Sergio Biller, especialista de Gonzalez Fischer & Asociados : "Lo veo muy poco viable, prácticamente habría que hacer uno nuevo y que se pongan de acuerdo todas las provincias. Ya se intentó otras veces y no hubo éxito. Apenas se logró cambiar alguna que otra interpretación".

"De lo que siempre se habla es de derogar Ingresos Brutos y crear un impuesto nuevo, pero por lo pronto este convenio es el que rige y cualquier cambio sería muy complejo por los consensos que se requerirían", agregó.

Domínguez añade que, en las condiciones actuales, la Provincia solo tiene la posibilidad de llevar adelante inspecciones para buscar que se apliquen otros criterios si cree que se distribuyó mal.

"Lo que sucede es que hay un procedimiento para eso que es bastante complejo. Si los contribuyentes aplican un criterio de ingresos o de gastos para determinar el coeficiente unificado, la Provincia puede ir y reclamar que se aplique su criterio, pero en ese caso la que debe definir es la Comisión Arbitral, el organismo encargado de la solución de problemas relacionados con la aplicación. Entonces no es un tema fácil el que se plantea", precisó.

Biller, por su parte, aclara: "Es cierto que la Ciudad de Buenos Aires, al tener a las empresas con domicilio en esa jurisdicción, recibe una base de ingresos brutos mayor".

Pero añade: "Pero esto podría ser contraproducente para Kicillof, porque en los últimos años varias empresas se movieron de la Ciudad hacia el corredor norte, sobre todo durante la pandemia, que ya es jurisdicción bonaerense. Por lo que una revisión también podría suponer una afectación para Provincia.

Un anuncio más bien político

Ambos especialistas consideraron que el anuncio tiene más tenor político que de una intención genuina de reforma.



"Es un tema muy complejo, que requiere muchos consensos. Me parece que esto que dice Kicillof es algo más político que técnico, y por lo tanto poco factible", cerró Domínguez.

En tanto, Biller concluyó: "Creo que lo dijo en el contexto de la disputa que hay entre la Nación y la Provincia con la Ciudad, no me parece que se puede llegar a algo. En última instancia, la cuestión de fondo no es tanto el Convenio Multilateral sino modificar ingresos brutos, que es el impuesto más regresivo que hay".





