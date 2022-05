Inflación: Martín Guzmán y Roberto Feletti, con nueva estrategia por precios y abastecimiento

El regreso de la secretaría de Comercio Interior a la órbita del ministro de Economía se selló con un almuerzo entre el ministro Martín Guzmán y el secretario Roberto Feletti, que hasta la semana pasada dependía del área de Desarrollo Productivo. Allí definieron las prioridades en la nueva etapa para evitar mayores subas en alimentos y alinear las expectativas de inflación , que ya superan el 60% para el año.

El Gobierno convocará a las alimenticias y supermercados para la nueva próxima revisión de Precios Cuidados y para evaluar los costos de la cadena . El cambio de estrategia en el programa de precios apunta a achicar las brechas entre los precios acordados y los libres para garantizar el abastecimiento.

La diferencia entre los productos de la canasta oficial y el resto puede superar el 100%, como en el caso del aceite, donde el acordado ronda los $ 155 pero no se encuentra en las góndolas, contra productos similares que llegan a $ 380.

El dato de mayo de inflación volverá a marcar 5% al menos según las estimaciones privadas después del 6% de abril. Las consultoras proyectan que los precios de los alimentos volverán a aumentar por arriba del 5% .

Azúcar, lácteos y aceites están entre los que más aumentaron en un contexto donde el presidente Alberto Fernández volvió a señalar que las retenciones serían la mejor forma de desacoplar precios. La frase dejó en off-side a Guzmán, que había dicho que con una suba de derechos de exportación sería más difícil conseguir los dólares que necesita la economía.

Hasta ahora Feletti, ex viceministro de Economía de Cristina Kirchner, actuó bajo la órbita de Matías Kulfas aunque "como un líbero", según lo definieron en el Gobierno. En ese marco, el ministro de Desarrollo Productivo habló el sábado sobre el cambio en AM 750: "No me alivia ni me perjudica. Trabajamos articuladamente con Guzmán. A él le pareció adecuado concentrar todo lo relativo a precios", explicó sobre la medida que llevaba más de un mes en estudio.

expectativas

En medio de la revisión del FMI, el Gobierno deberá definir también la inflación para el Presupuesto 2022, que tiene previsto actualizar el próximo mes, después de que no fuera aprobado por el Congreso. En ese contexto, el 48% de rango máximo del programa de facilidades extendidas quedó viejo pero se busca alinear expectativas que no vayan más allá del 60%, cuando las consultoras ya recalculan la inflación del año en el 70%.

Para algunos economistas consideran, el Gobierno debería probar alternativas distintas para lograr la estabilización de precios, ya que los intentos por concertar un horizonte de aumentos no resultaron. Los salarios, en tanto, buscarán "ganarle a la inflación", repitió el presidente Fernández.