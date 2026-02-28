Es licenciado en Economía y director de la Maestría en Econometría de la Universidad Torcuato Di Tella. Especialista en mercado laboral y pobreza, en esta entrevista analiza el escenario económico actual, el uso de las estadísticas públicas y los desafíos metodológicos en la medición de la inflación. También repasa su historia personal: cómo llegó a cursar una maestría en Boston University viajando con poco más que el dinero del pasaje aéreo. Además, recuerda la polémica intervención del gobierno kirchnerista en el INDEC y ofrece su mirada sobre la metodología oficial para medir la inflación