El inesperado elogio de Campanella a Cristina y la dura frase contra Alberto

El cineasta Juan José Campanella habló sobre el resultado de las PASO del domingo pasado. Si bien los resultados finales se conocerían en unos días, los números ya reflejan una victoria contundente de la oposición a lo largo de todo el país. En ese sentido, el artista y militante del PRO se mostró sorprendido pero "con alegría".

En esa línea, Campanella consideró que el triunfo de Juntos por el Cambio le ha dado "mucha fuerza a mucha gente para poder seguir luchando" . No obstante instó a la oposición a "no caer en el triunfalismo" ya que todavía quedan las elecciones de medio término en noviembre: "Esto ha sido una enorme encuesta".

"Estos arranques de 'todo va a ser distinto de ahora en más' ya lo he visto tantas veces en la Argentina" , consideró el director de cine en diálogo con TN. Y consideró necesario "entender que el camino es lento y de fuerte trabajo".

"No va a ser fácil", aseguró Campanella. "Suponiendo que Juntos por el Cambio gane nuevamente en 2023", resaltó que la coalición recibirá una economía más debilitada de la que heredó el ex presidente Mauricio Macri al asumir en 2015 y "un país que tiene dos mitades netamente separadas que no se quieren ni ver" .

Respecto a este último punto, el ganador del Oscar por 'El secreto de sus ojos' recordó que "esto antes no existía". Y rememoró la filmación de la película 'Luna de Avellaneda' en 2004, cuando "había una conciencia de país común" . Y agregó: "Haber dividido al país en dos es el peor legado del kirchnerismo" .

Respecto a la conformación futura del Parlamento, el cineasta se ilusionó: " Creo que el Congreso va a estar bueno si se mantienen estos resultados en noviembre . La lista que sale de Juntos por el Cambio va a ser una de las pocas veces que voy a votar con entusiasmo por la gente que está ahí y no para que no venga alguien peor. Esperemos que en el Congreso ahora se puedan hacer más cosas" .

Por otro lado, respecto a su análisis de la gestión de Mauricio Macri, reveló que lo que más le gustó fue que "por primera vez hubo un gobierno en el que empezó a ir gente presa, gente que uno decía 'estos no van presos nunca'" . No obstante, el director considera que actualmente "este proceso se cortó".

"En la Argentina hay mafias en todas partes entonces hay que seguir un proceso de limpieza muy fuerte" , disparó Campanella respecto a la continuación de procesos judiciales que, según él, son "más importantes que la economía".

En otro momento, se refirió explícitamente al rol del kircherismo luego de las PASO e indicó que -según su análisis- "siempre se radicaliza: s i ganan dicen 'el pueblo nos dio el mandato' y si pierden dicen 'no nos radicalizamos lo suficiente'" .



Respecto a Cristina Kirchner en particular, el director de 'El cuento de las comadrejas' elogió sorpresivamente a la ex presidenta: "No es una persona falsa, es una persona que te muestra absolutamente todo lo que siente y piensa en cada momento" , analizó Campanella consultado respecto a una foto de Alberto Fernández junto a su vice luego de la derrota del domingo.

"Puede estar equivocada, puede cambiar de opinión al día siguiente, es un rival con el que discutimos pero es lo que es, lo que ves es lo que es ", se sinceró el cineasta. Y agregó: "Hay otros que son mucho peor porque se van de un lado al otro, se cambian, mienten y hacen mucho daño a la política" .

Finalmente, se mostró muy duro con el presidente Alberto Fernández e indicó que desde el oficialismo "se siguen riendo del dolor, del trauma que ha sufrido la sociedad argentina" .

Según Campanella, "todo el mensaje de Alberto Fernández fue gran parte del error que cometió", refiriéndose a su actitud comunicativa: " Ese apuntar con el dedo, esa actitud patotera, pedante, mandona a una sociedad que tuvo 114.000 muertos, ese fue el problema".

Luego, se refirió a un video del presidente que se reveló antes de las elecciones del 2019, donde se lo puede observar peleándose con otro hombre en un restaurante: "Alberto Fernández le está haciendo a esta sociedad lo que le hizo a ese señor mayor que está en el video, que lo empujó, lo tiró al piso y cuando estaba en el piso le pegó una patada" , disparó terminante Campanella, considerando que "mientras no cambie eso no puede hacer nada".