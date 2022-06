"Ineptitud bestial, ideas equivocadas y maldad": Mauricio Macri se desquitó con el Gobierno

Tras su viaje a Qatar, donde tuvo actividades vinculadas al rol que hoy ocupa en la FIFA, el expresidente Mauricio Macri retomó su agenda política local al participar de un encuentro regional de la Fundación Pensar, el think tank del PRO.

En la apertura del evento de dos días que se realiza en Salta, Macri afirmó que el gobierno que encabeza Alberto Fernández actual es "una mezcla de ineptitud bestial, ideas equivocadas y maldad; una combinación casi perfecta para obtener un resultado malo". Y agregó: "Tenemos que aprender que no podemos volver porque queremos volver al poder, tenemos que volver porque queremos poner en el rumbo correcto a la Argentina".

Macri encabezó la apertura de una cita con referentes del partido de las provincias de Jujuy, Tucumán, Catamarca, Salta y Santiago del Estero. Allí se refirió a la marcha del país, y reclamó que el PRO "tenga ideas y equipos que sean parte de la generación que cambie la Argentina para siempre".

Asimismo, sostuvo que el Frente de Todos "está mostrando que se trata de un grupo de personas que se juntaron "sin una idea, sin un proyecto, solo para volver al poder y conservar privilegios", y aseveró: "Tenemos que hacer todo lo contrario".

La agenda que viene

Macri hizo referencia a los temas principales que el próximo gobierno debe hacer foco, con especial hincapié en la educación. "No tenemos futuro si tenemos líderes docentes que dicen que no quieren preparar a los chicos para la empresa y que no se quieren evaluar", planteó.

También remarcó la importancia de la seguridad y la ley. "Tenemos que poner de vuelta al narcotráfico en retroceso y necesitamos jueces que tengan el coraje no solo de batallar contra el crimen organizado sino defender la ley en general, que incluye los derechos de propiedad".

Durante su alocución reflexionó: "Nada tiene sentido si no tenemos claro para qué queremos volver. Este trabajo que estamos haciendo ahora es muy valioso. Nos queda un año por delante para consolidar las ideas y los equipos, aprovechando a la gente que tiene experiencia y sumando sangre nueva que vaya a entrar. Lo único que nos salva, queridos norteños, es recuperar la cultura de trabajo".

Al ser consultado sobre cómo se imagina el inicio de un eventual gobierno en 2023, dijo que va a ser "duro" y "muy difícil". Vaticinó "una Argentina con más de 50% de pobreza en varias regiones". Consideró que "eso nos genera más responsabilidad y obligación", y deslizó la necesidad de reformas de fondo: "Si no generamos una percepción de cambio profundo, no hay inversiones ni empleo".