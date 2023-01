Impuestos, retenciones y créditos: cuál es la lista de pedidos del campo a Sergio Massa por la sequía

El campo pretende reunirse con el ministro de Economía, Sergio Massa, y ya tiene una lista de los planteos que le hará llegar. El titular de la cartera económica afirmó que "en los próximos días" se verá las caras con la Mesa de Enlace, y todo indica que esto ocurrirá esta semana. Y allí los representantes del agro desplegarán una seria de reclamos vinculados casi en forma exclusiva a lo impositivo y lo fiscal.

La fuerte sequía que afecta ya a más de la mitad del país generó serios inconvenientes en casi todas las producciones, y el agro exigirá poder contar con ciertos beneficios , de modo de amortiguar el impacto climático.

"La situación es realmente muy grave y si no se toman medidas ya mismo, todo será peor. Prácticamente no hay sectores que hoy no estén hablando de pérdidas ", sostuvo a El Cronista una fuente del sector. Y aquí aparecen los rubros más representativos como los granos o la ganadería, aunque también se suman la lechería, la yerba mate, los frutihortícolas y varias economías regionales.

El caso del trigo, por ejemplo, es representativo de esta situación. Se estima que su producción caerá un 50% , sobre lo que además habrá que pagar retenciones y anticipo de Ganancias del año que viene.

Menos impuestos

Aquí, lo que reclamará el sector son dos cosas. Por un lado, eliminar esa exigencia de Ganancias, a lo que también se sumará "que se haga algo" con el pago de los derechos de exportación. En este último punto hay dentro de los representantes del agro que insisten directamente con la anulación de las retenciones, y otros que apuntan a un sistema de baja progresiva.

"¿De qué estamos hablando cuando hablamos de Ganancias? ¿De qué ganancias hablamos si lo único que estamos viendo es cómo cada día las pérdidas son mayores?", se quejó una de las fuentes consultadas, con relación a uno de los reclamos que llevarán a la reunión con Massa.

Sobre la mesa de discusiones también estará la necesidad de otorgar créditos blandos, teniendo en cuenta que muchos de los productores quedarán endeudados ante los menores volúmenes de producción. Al mismo tiempo, otros tomaron dinero con la expectativa de alcanzar ciertos rindes, que ahora con las complicaciones climáticas no se darán, por lo que también se pretende discutir este punto.

" Si no le encontramos una solución a la situación actual, será realmente muy difícil pensar en las próximas campañas porque habrá muchos productores que quedarán en una situación muy compleja", señalaron las fuentes del campo.

En lo que se podría tomar como la previa al encuentro con Massa, la Mesa de Enlace ya le manifestó días atrás al secretario de Agricultura, Juan José Bahillo algunos de estos aspectos. Allí se habló de acelerar el proceso de declaración de emergencia, bajar la carga impositiva, suspender el pago de anticipo del impuesto a las Ganancias y que se gestionen modificaciones a las cuestiones impositivas para mejorar la situación de los productores.

Desde el agro advierten que la extrema sequía ya complica a la mayor parte de los cultivos, y que la situación se hace cada vez más compleja para los productores

Todo esto podría generar también fuerte inconvenientes para las cuentas del Estado. Se estima que las exportaciones del agro podrían tocar hasta los u$s 14.000 millones a raíz de la menor productividad del sector.

Esto, desde ya, pegaría de lleno en la recaudación fiscal del Estado, que podría dejar de percibir hasta más de u$s 4500 millones principalmente por la menor recaudación en las retenciones, justamente uno de los puntos que pretende el campo poner en discusión.