Impuestos: la inesperada ayuda opositora que le permite a Kicillof recaudar más en 2025

La no aprobación de la Ley Impositiva 2025 en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires, por falta de consenso de la oposición, le resultará conveniente al gobernador Axel Kicillof ya que no cambio la alícuota del impuesto a los Ingresos Brutos. Y podría ser mayor en caso de que no se actualicen en los parámetros.

En un año electoral, y con el recorte de las transferencias no automáticas del Gobierno Nacional, la Agencia Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) podría ayudar aún más a las arcas a partir del no ajuste de los parámetros del impuesto sobre los Ingresos Brutos.

Una situación que fue expuesta por el CEO de SDC Asesores Tributarias, Sebastián Domínguez. "Ante la falta de aprobación de la Ley Impositiva y las reformas propuestas, ARBA podría no actualizará los valores o hacerlo en un porcentaje menor, lo que hará que más contribuyentes queden obligados a actuar como agentes de recaudación, practicando retenciones a sus proveedores y percepciones a sus clientes", afirmó.

La última actualización que llevó a cabo el fisco provincial fue el 8 de enero del año pasado: por medio de la Resolución Normativa 2/2024, se estableció que las empresas en general debían actuar como agentes de retención y percepción si superaban los $ 1.250.000.000.

Los expendedores al público de combustible líquidos derivados del petróleo lo deben hacer cuando se exceda el $ 1.875.000.000. Mientras que para determinados comercios mayorista que realicen las actividades indicadas taxativamente la cifra límite es de $ 625.000.000.

"Lo lógico sería que estos montos se actualicen anualmente según la inflación de los últimos 12 meses, es decir, desde noviembre de 2023 hasta noviembre de 2024. Habría que multiplicar por 2,66 (7491,4314 / 2816,0628)", puntualizó Domínguez.

Frente a la consulta de El Cronista a fuentes del Gobierno de la provincia aseguraron que los montos del impuesto se tratan de una potestad de la Legislatura y que estaba contemplado en el proyecto de Ley Impositiva que no quiso votar Propuesta Republicana (PRO), La Libertad Avanza (LLA) ni la Unión Cívica Radical (UCR).

"La responsabilidad es la oposición, que en vez de legislar se preocupan por los cargos para seguir en el estado. Más casta no se consigue", afirmaron. Respecto a la actualización de los parámetros, aseguraron, que se llevará a cabo como todos los años.

Ante la posibilidad de que no se concrete en los parámetros, Domínguez alertó que derivaría en una mayor carga administrativa para quienes actúan como agentes de recaudación. "Además de una acumulación de saldos a favor para los contribuyentes retenidos o percibidos, especialmente si la provincia sigue dificultando los trámites para evitarlo", agregó.

Aunque en ARBA lo dan por hecho. "Desde 2020 hasta el 2024 incrementamos cinco veces el límite de facturación para actuar como agentes de recaudación. La primera vez, antes del comienzo de la pandemia se elevó un 175%; en 2021 un 36% más; durante el 2022 agregamos un 66%; el año pasado, un 100% y ahora esté 150% de incremento", afirmaron.

Trámites y fechas para 2025

Ante el inicio del 2025 y la obligación de realizar trámites por el impuesto, Domínguez destacó que quienes cumplan con los parámetros deben seguir operando como agente de retención y/o percepción y no deben realizar ninguno .

Una situación que cambia en caso de que alcancen los parámetros. "Deben inscribirse ante ARBA antes del 31 de enero de 2025 y comenzar a practicar retenciones y/o percepciones a partir del 1 º de marzo de 2025 ", aseguró.

Por último, en el caso de aquellos que actuaron como agentes de recaudación, pero ahora queden por debajo de los parámetros deberán solicitar la baja en ARBA con la causa de que dejaron de verificar las condiciones para actuar como agentes de retención y/o percepción durante el período fiscal 2025.