Impuestos: cuál es el próximo que va a bajar el Gobierno y qué caja desfinanciaría

A pesar de haber prometido una "reforma tributaria estructural" para este año, el Gobierno va reduciendo impuestos uno por uno y adelantó al campo su siguiente movimiento. Cuál es el próximo impuesto que se baja y qué caja va a afectar.

Por los tiempos de la ley y por su compromiso, primero dejo de estar en vigencia el impuesto PAÍS, luego se redujeron los internos a los automóviles. Y recientemente, se eliminaron las retenciones a las economías regionales y se bajaron transitoriamente a los principales cultivos y derivados.

Pero fue en las reuniones que se mantuvieron con referentes del campo donde el ministro de Economía, Luis Caputo, les adelantó a las cuatro entidades presentes cuál es el impuesto que ahora tienen en la mira: Créditos y Débitos en cuentas bancarias.

Pese a que los trascendidos por parte de los miembros del encuentro (Sociedad Rural, Federación Agraria Argentina, Coninagro y Confederaciones Rurales) molestaron al círculo cercano de Caputo, no negaron a El Cronista que el impuesto al cheque no sea el próximo que se va a bajar o eliminar.

"Cuando el superávit fiscal lo permita", afirmaron en el entorno de Caputo sobre la fecha en que se producirá. A pesar de que el mismo forma parte del top cinco de recaudación. Durante el 2024, el impuesto aportó a las arcas del estado $ 9.417.135 millones (variación interanual del 199,03%, por encima de la inflación) y en lo que va del año, $ 1.067.670 millones (v.ia 130,5%).

"Este mes comenzaron a realizarse las devoluciones del impuesto PAIS por los saldos a favor de determinados agentes de percepción, mediante el mecanismo de compensación con los importes devengados del Impuesto a los Créditos y Débitos, conforme lo estipulado por la R.G. 5.638/2025", destacaron en el informe de enero.

La caja que se toca

Pero en el escenario en que se concrete la baja o eliminación del impuesto al cheque, se desfinanciaría la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), en donde fue designado recientemente un hombre de Caputo, Fernando Bearzi.

Dado que, el 100% de la recaudación del impuesto -por las leyes 25.413, 27.432 y 27.702- se destina a la ANSES. Una caja que fue golpeada desde el 22 de diciembre pasado cuando dejo de estar en vigencia el impuesto PAIS, que en 2024 aportó $ 6.274.713 millones.

Ya que, si bien un 30% de los ingresos se destinaban para obras de vivienda social, de infraestructura económicas y el fomento del turismo, el 70% restante iba a programas a cargo de la ANSES y las prestaciones del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados.

Pero la forma en que se produjo el ingreso del nuevo titular del organismo revela la manera en que el Gobierno intentará compensar los ingresos. "Primero hay que avanzar en la reforma laboral para que el sector informal se formalice", afirmó el presidente Javier Milei en la entrevista con A24.

Con ello, según sostuvo, se van a poder duplicar los aportes. "Hasta que no se arregle el problema laboral no puede ir con el problema previsional", aseguró en oposición con las declaraciones del ex titular de ANSES, Mariano de los Heros, quien fue expulsado horas después.

Reforma tributaria

Pero la baja de impuesto aislada, lejos esta de la promesa que llevo a cabo el Milei durante la cadena nacional por el primer año de gestión. "Mi equipo está terminando en estos días una reforma impositiva estructural que reducirá en un 90% los impuestos nacionales y les devolverá a las provincias la autonomía impositiva que nunca debieron haber perdido", afirmó en diciembre pasado.

Hasta el momento, y frente a reiteradas consultas de este medio al Ministerio de Economía, no se conoce la letra chica del proyecto que según declaran desde hace meses estaría en las manos del secretario de Hacienda, Carlos Guberman.