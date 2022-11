Impuesto a las Ganancias: qué detectó AFIP y qué analiza para que las empresas paguen más

El titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Carlos Castagneto, manifestó que las grandes empresas pagan poco de impuesto a las Ganancias. Habló de una tasa efectiva promedio de entre 4 y 6 por ciento anual, que contrasta con alícuotas marginales que llegan al 35%.

El fisco considera que las sociedades recurren a distintas herramientas legales para inflar gastos y pérdidas y busca cooperación de otros entes públicos. Los contadores sostienen que toda la información está en poder de ente recaudador.

AFIP sale a presionar a empresas: dice que pagan poco de Ganancias y se quiere meter en los balances

Deuda, dólares, reservas y FMI: qué puede lograr Economía en una semana clave para cerrar el año

El diagnóstico de Castagneto es que las sociedades inflan distintos gastos y pérdidas para reducir la carga impositiva. "Estamos analizando los artilugios contables que hacen las grandes empresas para pagar entre 4 y 6 por ciento de Ganancias, que debería rondar 32 o 35%", dijo la semana pasada en la TV Pública.

los datos que mira la afip

¿Qué analiza la AFIP? El ente recaudador lo detalló, ante la consulta de El Cronista.

Carlos Castagneto, titular de AFIP

Contratación de servicios a empresas vinculadas. Las sociedades acuden a compañías tercerizadas para, por ejemplo, actividades de limpieza y mantenimiento. Según el fisco, muchas veces esas firmas son controladas por la compañía madre o por algún familiar del accionista mayoritario. Son actividades legales, que la AFIP debe revisar caso por caso.

Amortización acelerada de bienes de capital. Generalmente, la compra de una maquinaria tiene una trazabilidad sencilla, tanto si es importada como de origen local. Los problemas aparecen, según la AFIP, porque las empresas declaran la compra de una maquinaria usada o de piezas y partes para armar el equipo. En ese caso, el fisco no puede detectar si la inversión es efectiva o está inflada.

Stocks. La AFIP también quiere mirar con detalle los stocks que declaran las grandes empresas. Sospecha que inflan esas existencias para pagar menos Ganancias.

Reservas legal y contable. Las empresas destinan hasta el 5% de sus ganancias al pago de posibles juicios y hasta el 3% para pérdidas futuras.

"Caso por caso"

Contadores consultados sostuvieron que estas herramientas son legales y que, en todo caso, una inspección fiscal "caso por caso" deberá probar inconsistencias.

"Hacen análisis globales y sacan conclusiones sin un fundamento técnico; son cosas no comprobables", dijo Sebastián Domínguez, socio de SDC Asesores Tributarios. "Si solo miran balances y no hacen inspecciones, es aventurado sacar conclusiones", agregó. Para el especialista, "no existe una relación directa entre el impuesto y las ventas, porque, además, los balances se ajustan por inflación y hay empresas que, por ejemplo, perdieron dinero y tienen que pagar impuesto".

La AFIP quiere que las empresas paguen más impuesto a las Ganancias.

El especialista ejemplificó que, por ejemplo, la tercerización de servicios tiene que estar detallada en el balance y en las notas complementarias. "Que se hagan operaciones con firmas vinculadas no significa que se manipulen los precios", dijo. Lo mismo con la amortización de bienes de uso: "Si alguien amortiza en cinco años lo que debería amortizar en 10, está mal, pero depende de la actitud del contribuyente y debe fiscalizarse", añadió.



Cooperación con otros organismos

La AFIP busca "instalar el debate público" como primer paso para avanzar hacia controles sistémicos. Quiere un mayor compromiso de la Inspección General de Justicia (IGJ) y de la Comisión Nacional de Valores (CNV) en el control del detalle de los balances. Los funcionarios sostienen que recién pueden acceder a esa información detallada una vez que se inició un juicio por evasión.

Dólar, reservas y elecciones: las cuentas que saca Sergio Massa y el contrapunto con el FMI



La AFIP creó una "alerta temprana" para agilizar la liquidación de dólares, ¿cómo detecta las maniobras irregulares?



Para Domínguez, la AFIP cuenta con la información que necesita para inspeccionar. "La resolución 3077 obliga a presentar, junto con la declaración jurada de Ganancias, los balances en formato PDF", afirmó el especialista.

En su plan estratégico, la AFIP planteó como objetivos mejorar los índices de recaudación de IVA y Ganancias. En la última década, el índice de incumplimiento de IVA superó siempre el 30%.