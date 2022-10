Impuesto a las Ganancias: más de 40 gremios se meten en la discusión contra el Gobierno

¿Quiénes no quieren pagar el impuesto a las ganancias? Una primera respuesta al acertijo, atento a la coyuntura inmediata, diría -con acierto- los jueces. Pero lanzada al viento, la pregunta suma un voluminoso número de adhesiones de diversos sectores. De hecho, forma parte de un reclamo de más de cuarenta sindicatos para que sus trabajadores y trabajadoras sean exceptuadas del tributo "al salario" y que reclaman pasos concretos al Gobierno.

En línea con la visita de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (Amfjn) a la comisión de Presupuesto de Diputados, ayer por la tarde, y su cita mañana con la Vicepresidenta Cristina Kirchner, la representación de los trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial también está ejerciendo presión. Tanto la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) como la Federación de Sindicatos de Trabajadores Judiciales Fe-Sitraju llevan adelante un paro de 24 horas.

"Si los legisladores ignoran tanto la Constitución Nacional, como la independencia del Poder Judicial y someten a nuestro país a la dependencia de los especuladores y usureros, nuestra Patria no tiene destino", expresaron desde la UEJN, el gremio que conduce Julio Piumato. Piden que se modifique el artículo propuesto por el oficialismo para incluir en el pago de ganancias a todo el Poder Judicial, nacional y provinciales, durante el debate del Presupuesto 2023.





Los argumentos de los judiciales

Desde los gremios tribunalicios denominan al impuesto a las ganancias un "acto confiscatorio del salario de los judiciales". Y en esto hay coincidencias entre la UEJN de Piumato y la línea disidente del sector que comanda la dirigente de la Corriente Federal Vanesa Siley. Lo paradójico para la diputada del Frente de Todos que también movilizó al Palacio de Justicia es que la propuesta de inclusión partió de un compañero de bloque, el diputado Marcelo Casaretto.

Los jueces son apenas el 4% del total de los alcanzados por el impuesto y el 96% restante son trabajadores y trabajadoras judiciales, entre empleados y funcionarios



"Los jueces son apenas el 4% del total de los alcanzados por el impuesto" y "el 96% restante son trabajadores y trabajadoras judiciales, entre empleados y funcionarios", sostuvo la federación que dirige la legisladora frentetodista. Remarca que se mezclan así "buenas y malas intenciones" porque "están emprendiendo el camino contrario cuando se desvaloriza el salario de quienes ejercen la función judicial".

De movida, la diputada judicial ya obtuvo un guiño de parte de un compañero de bancada, también de rama sindical: Hugo Yasky. El titular de la CTA de los Trabajadores y las Trabajadoras insinuó en las últimas horas que el proyecto original podría modificarse, distinguiendo entre jueces y "los trabajadores del Poder Judicial que no tienen los mismos ingresos ni tienen los mismos privilegios", aseveró a FM La Tribu.

Qué dicen los 41 gremios de la Mesa Sindical

Hace una semana atrás, la denominada Mesa Sindical "El salario no es ganancia" envió una nota al ministro de Economía, Sergio Massa, para pedirle una audiencia. Todavía no recibieron respuesta aunque saben que le llegó su inquietud. Hoy por la mañana, se convocaron una vez más en la sede de la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía (Apsee), la representación que conduce Carlos Minucci.

"La idea es sacar este impuesto. Y si no se puede eliminar, que entonces se bajen los descuentos en un contexto en el que los precios no dejan de trepar y ahora viene la segmentación de tarifas con un nuevo impacto sobre los bolsillos", describe Minucci a El Cronista. Si no hay respuesta del ministerio, volverán a juntarse en una semana para analizar los pasos a seguir.

La Mesa Sindical se conformó hace poco más de un mes a partir de una vieja inquietud de los gremios que buscan excluir el salario del tributo. Como alternativa, lo que piden ahora es no se computen horas extras, sumas por desarraigo y demás adicionales que se cobran por las características de las actividades. También que se permitan descontar gastos médicos, por caso, que hoy no se contemplan.



"El mal llamado impuesto a las ganancias no tendría que existir sobre los salarios porque no son ganancia", sostiene Héctor Amichetti, en diálogo con este medio. En este sentido, respaldan la decisión de Sergio Massa de empujar otra vez el piso del mínimo no imponible para que un menor número de trabajadores y trabajadoras se vean afectados luego de las paritarias aunque entienden que "nunca se termina de resolver el problema de fondo".

En lugar de ello, apuntan a que los ingresos se compensen redireccionando las cargas hacia los sectores que obtienen "verdaderas ganancias en forma excesiva". Poco a poco, suman más fuerza: el primer martes eran 20 gremios y ahora ya duplican esa cantidad con algunas representaciones fuertes como la Asociación Bancaria (AB), la Asociación del Personal de Dirección de Ferrocarriles y Puertos Argentino (Apdfa), los telefónicos de Foetra Buenos Aires, los aceiteros, el gremio de la ANSES -que recientemente había trabajado sobre una propuesta de rediseño del impuesto en cuestión-, los gráficos y los petroquímicos, entre otros.