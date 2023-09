Importaciones SIRA: cuánto impactan los pagos que habilita el Gobierno

De cara a un semestre que se presenta con señales de recesión y datos de consultoras privadas que ya suman medio punto a la caída de entre 2,5 y 3% que pronosticaban para el cierre del año, antes de la devaluación, la industria pyme destacó el anuncio del Gobierno de liberar u$s 700 millones para las pymes aliviará las importaciones.

En el marco de las medidas implementadas por la cartera de Sergio Massa para reactivar la economía, se puso el foco en un sector pyme sobre un total de compras al exterior en general que demanda por mes más de u$s 6.000 millones.

Las empresas, además acumulan una deuda comercial de u$s 38.000 millones, según advirtió el FMI en su último informe.



La tensión por el destino de los escasos dólares que atesora la Argentina se hace cada vez más fuerte. Mientras el organismo pide reducir a u$s 3800 millones las importaciones mensuales, el sector privado alude que esta decisión pone "en grave situación a la actividad económica".

Tras conocer que el Banco Central dispondrá de u$s 700 millones para poner al día las autorizaciones de SIRAs pendientes, referentes del sector importador explicaron que se trata de tan sólo el equivalente a una semana de operaciones.

"Lo preocupante no es el monto frenado, sino lo impago que se sigue sin poder pagar", dijo a El Cronista un empresario y explicó que los plazos se corrieron a 30/60 días en la mayoría de los casos.

Riesgo de default comercial

"La cesantía de pagos por parte de los importadores es realmente preocupante", señaló y advirtió que el viernes pasado, con la renovación de la Capacidad Económica Financiera (CEF) "estaba todo parado".

El sector comprende el trasfondo, la falta de divisas, por eso más allá de las "promesas políticas" entiende que el Gobierno no cuenta son suficiente "espalda financiera".

En el Gobierno destacaron que desde que inició el sistema SIRA, fueron 21.671 las pymes que recibieron aprobaciones por u$s 6921,3 millones, hasta agosto de este año.

A partir de esta medida, 7.428 pymes recibirán aprobación de sus SIRA por un monto de u$s 700 millones.

Qué importaciones se destraban

Las mismas se componen de u$s 475 millones de bienes intermedios (insumos y bienes para la producción); u$s 175 millones de piezas y accesorios (repuestos); y u$s 68 millones de bienes de consumo.

"Tomamos la decisión de liberar, para todas las pymes industriales de la Argentina, todas las SIRA que estaban pendientes para garantizar el empleo de nuestras pymes y seguir exportando trabajo argentino al mundo", afirmó el ministro Massa.