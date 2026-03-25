El escenario para la industria argentina ha cambiado drásticamente a partir de la apertura económica del gobierno de Javier Milei y, cada vez más, los sectores “perdedores” buscan cómo acomodarse en un escenario coon nuevas reglas. Con una inflación que se ha estabilizado en 2,9 mensual durante el último año, pero con un tipo de cambio que no acompaña el ritmo de los costos internos, la competencia extranjera ha ganado terreno en las góndolas y en los depósitos con récord de stock. Sin embargo, para Gustavo Rodolfo Reija, CEO de Netia Group y economista, la supervivencia no depende de pedir protección, sino de ejecutar una “precisión técnica” en la estrategia de negocios. “Competir en este entorno requiere abandonar las estrategias defensivas históricas”, afirma Reija. Según el especialista, el éxito hoy no reside en intentar ser más barato que un producto global, sino en ser más inteligente en la estructura de costos totales del cliente. A continuación, las cinco claves que están definiendo a las empresas nacionales que no solo resisten, sino que ganan mercado en 2026. 1. El fin de la guerra de precios: Vender “sistemas”, no productos El error más común es intentar competir mano a mano en el precio unitario con fábricas globales que poseen economías de escala inalcanzables para el mercado local. La industria nacional está aprendiendo a vender el costo oculto del importado. Al sumar los tiempos de aduana (de 45 a 90 días), el riesgo cambiario de los pedidos en tránsito y la falta de soporte técnico, el producto argentino suele resultar, en términos netos, más económico. El argumento de venta ha pasado de “soy nacional” a “soy la opción financieramente menos riesgosa”. 2. La logística como herramienta financiera En un contexto de tasas de interés reales positivas, tener capital inmovilizado en stock es un lujo que pocas empresas pueden darse. Aquí es donde la cercanía geográfica se convierte en una ventaja financiera medible. “El proveedor local que garantiza reposición en 48 horas ofrece una liberación de capital de trabajo que el importado no puede igualar”, señala el informe. Las empresas líderes están presentando a sus clientes cuadros comparativos donde demuestran que el ahorro en seguros de cambio y almacenamiento compensa con creces cualquier diferencia en el precio de lista. 3. Segmentación con “precisión quirúrgica” No todos los sectores son igual de vulnerables. La estrategia ganadora en 2026 consiste en identificar nichos con “resistencia estructural”. Estos incluyen: 4. “Coopetencia”: La escala se construye entre rivales Ante la falta de volumen individual, ha resurgido la asociación horizontal. El término “coopetencia” alude a la cooperación más competencia. Empresas que compiten por el mismo cliente se están uniendo para realizar compras conjuntas de materia prima, compartir plataformas logísticas o costear certificaciones internacionales. Esta “coopetencia” permite a las PyMEs acceder a condiciones de negociación que antes eran exclusivas de las multinacionales. 5. El blindaje digital La última frontera de defensa es la tecnología. Mientras el producto importado viene con especificaciones globales rígidas, la industria local está incorporando capas digitales adaptadas a la realidad argentina. Software integrado a los sistemas de ARCA (ex AFIP), interfaces en español rioplatense y soporte técnico en tiempo real crean un “costo de salida” para el cliente que el competidor extranjero difícilmente puede romper con un simple descuento. Para Reija, el clima actual es una prueba de fuego que forjará una industria más robusta. “Las empresas que crecen hoy no son necesariamente las más baratas, sino las que identificaron su ventaja irreplicable”, concluyó.