Dólar, cepo, emisión, inflación, FMI y todas las definiciones de Lacunza y Álvarez Agis

En el marco de la edición 57° del Coloquio IDEA (Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina), el evento que reúne a las figuras más relevantes del empresariado nacional para poner en diálogo la coyuntura del país , los economistas Hernán Lacunza, ex ministro de Economía de la gestión macrista y actual titular de la consultora Empiria, y Emmanuel Alvarez Agis, director Ejecutivo de PxQ Consultora, disertaron sobre el panorama económico de la Argentina .

En primer lugar, ambos analistas se dedicaron a dar su impresión respecto al cepo al dólar , política que hoy en día limita fuertemente la compra de divisa extranjera, alimentando una brecha cambiaria de más de un 85%.

En cuanto a este punto, Álvarez Agis insistió con que la política macroeconómica a futuro debe centrarse en eliminar la brecha : "Me parece que hoy la política económica debería estar orientada, incluso antes que a bajar la inflación y recuperar el crecimiento, a apreciar el tipo de cambio paralelo ", propuso el economista. "Es la única forma de salir de forma estable del esquema de control de cambios, si salimos con devaluación se va a acelerar la inflación" , agregó.

Por su parte, Lacunza manifestó su comprensión hacia el cepo como una medida "para evitar males mayores" , no obstante, instó a "no perder de vista que son soluciones transitorias" , ya que no es posible desarrollar una economía con cepos de dos años -como el actual- o incluso cuatro -como el del 2011 al 2015.

"Ahora al cepo lo hemos prolongado y acentuado, paradójicamente en un período en el que el mundo le sonríe a la Argentina en términos de intercambio en el precio de sus exportables", explicó el director de Empiria.

Y aseguró: " Este año deberíamos haber podido relajar el cepo y solo lo apretamos , para que eso sea posible -que lo es- tenemos que explorar las causas de esa hemorragia y el Gobierno lo sabe", indicó Lacunza, haciendo referencia a las "inconsistencias de la política macroeconómica" como la causa estructural.

Por otro lado, ambos analistas fueron consultados respecto a su análisis del mercado laboral argentino y la posibilidad de una reforma que modifique los costos laborales.

En este sentido, Álvarez Agis comenzó indicando que el problema de la generación de empleo en el país se trata de un déficit en la demanda : "No se genera empleo porque las empresas no quieren contratar y a veces los problemas de demanda se relacionan con un problema de costo laboral ", se explayó.

Según el director de PxQ, hoy el costo laboral en el país es "exactamente la mitad del que tenía en 2011, 2015 y 2017", por lo que " si hoy no se puede exportar o producir con ese costo, el sector no puede ni producir ni exportar en los próximos diez años. Lo que tiene que pasar es que el costo laboral tiene que subir pero acompañando la productividad ", aseveró.

Respecto a los diversos proyectos presentados en el Congreso para reformar aspectos específicos de los contratos de trabajo, principalmente el sistema de indemnizaciones , el economista se mostró frustrado ya que considera que "ninguno acierta en cual es el problema laboral argentino: la falta de demanda de empleo, que deriva de la falta de crecimiento económico , que deriva de la inestabilidad macroeconómica que arrastramos hace muchos años".

En este punto, se refirió al proyecto de "Mochila Argentina" presentado por el empresario textil dueño de TN Platex, Teddy Karagozian, en base al modelo aplicado en Austria para el manejo de las indemnizaciones, y criticó el hecho de que "estamos importando esquemas que no funcionan" ya que estos se basan en modelos económicos totalmente distintos.

Por otro lado, en cuanto al flamante proyecto presentado por el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, de "Un puente al empleo", opinó: " Estamos tratando de transformar planes sociales en empleo cuando no hay demanda de empleo , partimos de un diagnóstico que a mí me resulta errado, si no crecemos cualquier abaratamiento del costo laboral va a ser estéril ", valoró.

Lacunza, por su parte, sumó que "bajo la ley de contrato de trabajo de empleo privado se encuentra solo el 28% de la fuerza laboral , que era un 31% hace 10 años", por lo que se está hablando de una "discusión de burbuja" en el que el 72% de los trabajadores -no registrados- no son incluidos .

"Hay 9 millones de trabajadores en la economía popular, la mitad de la fuerza laboral, no los vamos a incluir con reformas en el margen, tenemos que pensar alternativas distintas ", instó el titular de Empiria.



Y agregó terminante: "A nivel de definición de políticas públicas no hay más espacio para la hipocresía, dicen 'los derechos de los trabajadores', ¿Qué trabajadores? ¿El 28% de los insiders que pagan el 72% de los que están afuera del mercado formal, que son cada vez más pobres e informales? ".

Además, en cuanto a las causas de la falta de demanda que previamente mencionó su colega, Lacunza indicó que en la Argentina existe "un sistema laboral rígido para entrar, caro en su desarrollo y conflictivo en su salida" , que genera un déficit en las contrataciones: "Hay que tirarle con 'de todo' (sic.) para generar empleo" , concluyó respecto a la cuestión.

Finalmente, ambos trataron la emisión de dinero por parte del Banco Central , punto en el que Álvarez Agis fue terminante respecto a su impacto inflacionario: "Si uno quisiera acá ponerse optimista, hay que tratar de repetir el año que viene la inflación de este" .

Y se explayó: "La verdad es que con ciertos problemas de precios relativos, una brecha del 90% y con una negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) pendiente , más allá de lo que pueden resistir las reservas, el escenario para el año que viene es muy complejo", indicó sombrío.



Para concluir al respecto, Lacunza ilustró: "El año pasado la emisión fue de 10 puntos del PBI, con pandemia, este año, con menos de la mitad de la pandemia, 7 puntos y medio, el año que viene el Presupuesto planea algo parecido a 5 puntos del PBI pero te puedo asegurar que va a terminar cerca de 8 porque inventan recursos que no van a venir ", indicó el antiguo ministro de Economía.