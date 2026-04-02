La cotización del dólar alcanzó los MXN 17.84 en la sesión de cierre de mercados del jueves, 2 de abril de 2026. Esta cifra refleja una variación del 0.13% en comparación con su precio al inicio de la jornada. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.96 pesos y un mínimo de 17.8 pesos. En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado una disminución del -0.58%, mientras que en el último año su variación ha sido del -8.86%. Estas cifras reflejan una tendencia a la baja en el valor del Dólar en el mercado. En México, en los últimos 10 días, durante los últimos 10 días, la cotización del dólar mostró una tendencia mixta, con un aumento inicial seguido de varias caídas, lo que sugiere una volatilidad en el mercado. a pesar de algunos momentos de estabilidad, la tendencia general parece indicar una presión a la baja en su valor. La volatilidad económica del Dólar en la última semana ha sido del 11.88%, lo que es mayor que la volatilidad anual del 8.84%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. Hoy, la cotización del Dólar muestra una tendencia positiva, con un dato de 1 igual a 2, lo que indica que ha habido un aumento en su valor en comparación con los días anteriores. Esta tendencia al alza sugiere un mayor interés en la moneda, posiblemente impulsado por factores económicos favorables. En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, reflejando una disminución en la confianza hacia el Dólar. Actualmente, la estabilidad de la economía parece favorecer su apreciación. En resumen, la tendencia positiva del Dólar podría ser un indicativo de un entorno económico más robusto y de una mayor demanda por la moneda en el mercado. En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 18.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 MXN. En México, aquellos individuos interesados en conseguir o vender esa Dólar podrán dirigirse a una filial bancaria durante el horario de atención al público o a los establecimientos de cambio aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Además, puede adquirirse Dólar por medio de activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. Sin embargo, es recomendable consultar con un especialista en finanzas antes de realizar esta operación. El Banco Azteca informó en su portal web que las personas que deseen vender dólares americanos en alguna de sus oficinas podrán cambiar hasta 300 dólares por operación y 1500 dólares por mes. Además, deberán presentar una identificación vigente, cómo la credencial INE, EL pasaporte, passport card americano o la forma migratoria. Asimismo, los clientes de la entidad podrán acceder a un límite mensual de 4000 dólares, un tipo de cambio preferencial y un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.