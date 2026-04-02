Este jueves, 2 de abril de 2026, la cotización deldólar llegó a 3653.06 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -0,78%. En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado una disminución del -0.51%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -9.49%. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar mostró una tendencia a la baja, con un ligero aumento en algunos momentos, pero en general se mantuvo en niveles relativamente estables. Esta fluctuación sugiere una cierta volatilidad en el mercado, aunque la tendencia predominante fue hacia la disminución. La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 5.75%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 14.50%. La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado y una posible mejora en la economía. Las personas que deseen comprar 100 dólares en Colombia deberán pagar 365.306,01 pesos colombianos. Para adquirir 200 dólares, el costo será de 730.612,02 pesos colombianos y para 500 dólares, se necesitarán 1.826.530,05 pesos colombianos.