En lo que representa un giro histórico para el comercio exterior de la Argentina, este sábado, se concretó la carga del primer embarque comercial a granel de trigo argentino con destino a China.

El evento, realizado en la terminal portuaria de Timbúes, marca la apertura oficial de un nuevo flujo comercial estratégico entre ambas naciones.

Este primer despacho de la empresa COFCO International no solo simboliza la llegada del trigo nacional a uno de los mercados más grandes y exigentes del mundo, sino que consolida la posición de Argentina como proveedor clave de alimentos para el gigante asiático.

El buque MV Shandong Fu Yi partirá por el Río Paraná, completará carga en el Puerto Quequén, en la provincia de Buenos Aires, y luego navegará hacia China con aproximadamente 65.000 toneladas métricas de trigo destinadas a la industria molinera.

El Presidente de la Nación, Javier Milei, hizo llegar sus felicitaciones a través de su oficina. Por su parte, Maximiliano Pullaro, Gobernador de la Provincia de Santa Fe y Wei Wang, embajador de la República Popular China en Argentina fueron parte de la acto oficial junto a directivos globales y locales de COFCO International.

La participación de Pullaro junto a José Puccini, Ministro de Desarrollo Productivo de la Provincia de Santa Fe y Antonio Fiorenza, intendente de Timbúes subraya el impacto regional de la medida, ya que Santa Fe se posiciona como el nodo logístico fundamental para esta nueva etapa exportadora a través de sus terminales sobre el Río Paraná.

El Corazón de la operación

La carga se lleva a cabo en el Complejo Timbúes, considerado una de las instalaciones agroindustriales más modernas y avanzadas del país.

La planta opera más de 5 millones de toneladas de granos y oleaginosas al año, en tanto que COFCO emplea a más de 1.400 personas en Argentina, operando una red de silos y terminales que procesan soja, maíz y ahora, de forma inédita para este destino, trigo.

La apertura del mercado chino para el trigo argentino es un objetivo largamente buscado por la cadena agroindustrial. China, que ya es un comprador central de soja y carne vacuna argentina, diversifica ahora su demanda hacia los cereales de invierno.

“Este embarque inaugura un nuevo flujo de comercio que fortalece la relación bilateral y ofrece una salida previsible y de gran volumen para la producción triguera de nuestro país”, señalaron fuentes vinculadas a la exportadora.

Este avance se alinea con las recomendaciones recientes de organismos internacionales como la CEPAL, que instan a los países de la región a gestionar su inserción internacional de manera inteligente y diversificada para dinamizar el crecimiento económico.