A contramano, mientras miles de contenedores llegan desde los puertos de China a la Argentina cada mes con todo tipo de bienes industriales, cargas exóticas parten desde Buenos Aires con fines específicos y valores que sorprenden: hasta u$s 200 por gramo.

Dentro de los productos que los asiáticos demandan para uso medicinal como la cáscara de naranja para hacer hesperidina, algo que marca una diferencia en valor son los cálculos biliares de ganado que el Gobierno habilitó para exportar, en abril de este año y, desde entonces, da señales de crecimiento.

Este producto muy codiciado en China por su aplicación en la medicina tradicional fue una de las principales consultas en la Feria de Cantón, que volvió a tener récord de participación de argentinos. “Actualmente, China es el origen de los insumos de la para el agro, las industria y manufacturas en todos los sectores económicos de nuestro país”, señaló Alejandra Conconi, directora Ejecutiva de la Cámara Argentino – China, pero destacó el interés creciente en las materias primas locales para medicina, cosmética y belleza.

En este sentido, hizo hincapié en la “impresionante” cantidad de consultas para adquirir estas “piedras raras” que se obtienen de los animales una vez faenados y que se utiliza para el tratamiento de trastornos neurológicos como accidentes cerebrovasculares y convulsiones hasta como desinflamantes y anticonceptivos.

La enfermedad de la lengua azul, un virus que afecta principalmente al ganado ovino y bovino.

“Incluso - agregó- buscan importar los frigoríficos completos para hacerse de cálculos biliares que son estrellas para la medicina”.

“Así como pasó, hace muchos años, con las garras de pollo, con las menudencias que son descartes en nuestras industrias aviares y porcinas y, sin embargo, China busca esos productos”, comparó Conconi y valoró la “complementariedad” entre ambas economías.

Como se trata de un nicho muy específico y de poco volumen ya que los cálculos son una enfermedad del animal “cuando los ven se los llevan”, confió un productor a El Cronista y aseguró que existe un “mercado paralelo” ya que no en todos los mataderos o frigoríficos tiene el circuito de exportación aceitado.

Según explicó se estima que por cada 100 vacas faenadas, se obtiene tan sólo dos cálculos de vesículas; por eso, la cotización informal puede llegar a los u$s 200 por gramos.

Fuente: Shutterstock Shutterstock

Exportaciones a China

Se trata de piedras de color amarillento o rojizo que aparecen con mayor frecuencia en ganado viejo, particularmente en vacas que fueron productoras de leche, lo que limita la obtención de estos productos.

La demanda en China asciende a 5000 kilos anuales pero sólo producen cerca de 1000 kilos , según fuentes del sector privado; por ahora el volumen que aporta la Argentina es mínimo, pero tiene potencial y se espera un incremento de las exportaciones a partir de la habilitación de este mercado.

Luego de la pandemia, el comercio de cálculos biliares -donde también participan Japón y Corea-, dio un salto de 66% hasta alcanzar los u$s 218 millones según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos.

Brasil encabeza la lista de proveedores con ventas que rondan los u$s 150 millones; luego se destacan Australia, Colombia, EE.UU. y Paraguay.

La Argentina retomó la exportación de cálculos biliares al gigante asiático en abril de este año, tras acordar un nuevo protocolo.

Si bien es complejo contabilizar el volumen ya que se agrupan dentro de una categoría que agrupa varios productos con fines medicinales (Ámbar gris, castóreo, algalia y almizcle, cantáridas, bilis y sustancias animales ncop. p/uso farmacéutico), hasta octubre la exportación superó los u$s 5,7 millones, según el Indec.