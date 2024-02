Héctor Daer reveló las intimidades de la fallida reunión del Consejo del Salario y adelantó que piensa hacer la CGT

El secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT), Héctor Daer, reveló detalles sobre la fracasada reunión del Consejo del Salario que, por zoom, tuvo lugar esta semana y que debería haber fijado un nuevo Salario Mínimo Vital y Móvil pero que, en cambio, puso en evidencia profundas discrepancias entre trabajadores, empresarios y el gobierno.



Daer, en una entrevista concedida a FM Millennium, describió la tensión y la falta de diálogo que caracterizó a la reunión.

"Nos encontramos con una situación inédita. Por un lado, los empresarios fueron enviados a una sala aparte sin oportunidad de diálogo real, mientras que a nosotros nos pidieron que presentáramos nuestras propuestas sin tener una contraparte clara", explicó Daer.

La ausencia de un intercambio constructivo se volvió evidente cuando los empresarios no presentaron ninguna propuesta concreta, lo que llevó a la conclusión de que el diálogo se había convertido en una mera formalidad sin intención real de llegar a un acuerdo.

"Fuimos al Consejo del Salario. Para que quede claro, primero hay una comisión que tiene seis representantes de los trabajadores y seis de los empresarios. Se nos toma lista, ni siquiera se presentan los funcionarios que estaban al frente, cosa que era lo primero que tenía que hacer porque ni los conocemos", explicó Daer.

La situación tomó un giro inesperado cuando se anunció que los representantes empresariales serían enviados a una sala aparte, impidiendo así un diálogo directo entre todas las partes involucradas.

"Nos dicen que nos toman lista. Bueno, lo primero fue la sorpresa de la lista, que por el sector empresarial venía un abogado de una gran empresa metalúrgica, que había venido a conversar o intentar conversar previo al DNU por parte del gobierno. Y ahí nos dice el funcionario que no va a haber conversación con los empresarios, sino que nos pasan a una sala a los empresarios y quieren que nosotros les digamos la propuesta", detalló Daer.

"No hubo diálogo real, solo un intento superficial de aparentar negociación. Esta situación es una parodia de lo que debería ser un proceso serio y transparente", enfatizó Daer.

La falta de diálogo y la imposibilidad de llegar a un consenso se hicieron más evidentes cuando los representantes empresariales no presentaron ninguna propuesta concreta. "Entonces, el director empresarial no hace propuestas y el secretario dice, bueno, si no hay propuestas, no podemos seguir adelante, y lee un dictamen que ya lo tenía hecho antes que nos juntáramos", agregó Daer.

El punto álgido de la reunión llegó cuando se votó sobre la propuesta sindical de elevar el Salario Mínimo Vital y Móvil a un nivel que garantice que ningún trabajador esté por debajo de la línea de la pobreza. A pesar del apoyo unánime del sector trabajador, los representantes empresariales se opusieron, dejando estancado el proceso.

"Nosotros queremos sobre el salario que se cobró en diciembre, el 85%. Planteamos un valor de 288 mil pesos. Eso corre la jubilación mínima por arriba de los 200 mil pesos y el Potencial Trabajo en el 50%, de esos 288, mil", detalló Daer.

Y se explayó, con más detalles: "Todo el sector trabajador vota a favor y todo el sector empleador vota en contra. Hay una votación, hay una segunda votación, seguimos con el mismo resultado y el gobierno dice, 'bueno, nosotros vamos a laudar'. Ahora, al otro día aparece el Presidente y dice, 'no vamos a fijar nada', pero es una obligación legal, que cuando no hay acuerdo, ellos tienen que laudar. El problema es que quieren comerse el mes de febrero".

Ante la falta de acuerdo, Daer anunció que la CGT tomará medidas legales para exigir que el gobierno intervenga y establezca un laudo que determine el nuevo salario mínimo. "Es obligación legal que cuando no hay acuerdo por el salario, el gobierno tiene que laudar. Vamos a intimar a que genere el laudo y si no lo hace iremos a la Justicia", declaró.

La negativa del gobierno a fijar el salario mínimo por decreto ha generado preocupación en la CGT, que advierte sobre las consecuencias del retraso en la actualización de los ingresos de los trabajadores. "El problema es que quieren comerse el mes de febrero", dijo Daer, quien alertó sobre un posible aumento en los niveles de pobreza y subrayó la urgencia de encontrar una solución rápida y efectiva.

Qué es el Salario Mínimo Vital y Móvil

El Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) es una pieza fundamental en la estructura económica y social de Argentina. Establecido por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y reglamentado por la Ley de Contrato de Trabajo, el SMVM define el piso de ingresos que un trabajador puede percibir como compensación por su labor.

La determinación de los montos del SMVM no se realiza aislada de consideraciones fundamentales. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) destaca la importancia de tener en cuenta las necesidades de los trabajadores y sus familias, así como los requisitos del desarrollo económico y la productividad.

Más allá de su función principal como base salarial, el SMVM también incide en otros aspectos de la vida económica y social del país. Por ejemplo, su valor afecta el cálculo de ciertos beneficios sociales, como la cuota alimentaria en casos de padres separados.

Además, el SMVM influye en el sistema previsional. Las jubilaciones de quienes cumplen 30 años de aportes deben ser al menos equivalentes al 82% del SMVM. Asimismo, el valor de la Prestación por Desempleo se determina en función del SMVM, siendo del 75% a partir de octubre.

Otro ejemplo es el Programa Acompañar, destinado a mujeres y personas LGBTI+ en situación de violencia de género, cuyos beneficiarios reciben un monto igual al SMVM. Por otro lado, el programa Potenciar Trabajo otorga el 50% del SMVM a sus participantes.

La relevancia del SMVM también se refleja en el ámbito fiscal. A partir de octubre de 2023, el Impuesto a las Ganancias solo afecta a quienes ganan más de 15 salarios mínimos.

La última actualización del SMVM tuvo lugar en septiembre de 2023, alcanzando los $156 mil en diciembre. Sin embargo, desde enero no se han realizado nuevas actualizaciones, lo que significa un congelamiento del valor.

Esta situación adquiere mayor relevancia al considerar el impacto de la inflación. En enero de 2023, el SMVM se fijó en $65.427, lo que a hoy implica una caída del 32% en términos reales, advirtió el portal Chequeado. El mismo análisis señala que, en retrospectiva, el valor actual del SMVM es el más bajo en más de dos décadas, ubicándose en los mismos niveles que en el año 2003 y un 39% por debajo del máximo registrado en septiembre de 2011 ($2.300, equivalentes a unos $400 mil actuales).