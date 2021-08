Definiciones de Guzmán: del precio del dólar a fin de año al nuevo impuesto a las grandes fortunas

El ministro de Economía, Martín Guzmán, rechazó que pueda haber una devaluación. Además, aseguró que se está trabajando para reducir la brecha cambiaria . Y ratificó que el dólar mayorista terminará a $ 102,40 en 2021, "como se previó en el Presupuesto".

También sostuvo que el dólar oficial estará en una tasa de devaluación de "24% a fin de año". Sobre la inflación, confió que en agosto se ubique por debajo del 3%.

Esas fueron algunas de las definiciones clave del titular de la cartera de Hacienda durante una entrevista en A24, al final del día en que el FMI desembolsó u$s 4.340 millones en DEG (Derechos Especiales de Giro).

Al respecto, Guzmán se ocupó de aclarar que desde "ningún punto de vista se contempla una reducción del gasto público" como condición para llegar a un acuerdo . "Hoy no estamos en default y los DEG nos dan una posición más robusta", valoró.



Guzmán confirmó que la Argentina está buscando un programa distinto con el FMI para refinanciar la deuda. Y enfatizó: "Hoy no estamos en default. Estamos resolviendo los grandes y dañinos problemas de endeudamiento que tiene el país ".

Explicó que "estamos negociando con el FMI, buscando cuidar al pueblo porque más deuda significa más escasez de dólares, menos dólares significa menos trabajo y más inflación y lo importante es que el acuerdo sea sano , que nos permita redefinir nuestros compromisos con el mundo de una forma sostenible ".

El jefe del Palacio de Hacienda puntualizó que "existen modalidades de programas en las cuales el plazo máximo es de 10 años, que se llama Acuerdo de Facilidades Extendidas. Eso es lo que hoy se puede negociar".



El ministro reveló que "al mismo tiempo, multilateralmente estamos buscando construir otra línea de crédito , otra facilidad que se adapte a las circunstancias del mundo hoy. Estos programas que tiene el FMI son programas añejos, del siglo XX , que no se adaptan a un mundo en el cual muchas cosas han cambiado como es el caso del cambio climático que requiere de transformaciones productivas que a la vez requiere de cambios económicos que tienen plazo de madurez mucho más largos".

Al ser consultado sobre la magnitud de los recursos recibidos del FMI, el jefe del Palacio de Hacienda sostuvo que " lo que recibimos del FMI es lo mismo que casi todo lo que distribuyó el FMI entre todos los países del mundo ".



En relación con la brecha cambiaria entre el tipo de cambio oficial y las paridades financieras, Guzmán sostuvo que "uno de los objetivos es estabilizar esta situación y luego ir reduciendo la brecha. La brecha existe porque en la Argentina hubo un proceso de bicicleta financiera que dejó atrapados a capitales especulativos que no quieren estar en la Argentina que buscan salir y allí presionan sobre la brecha. Hay que buscar que nunca más ocurra lo que sucedió con el gobierno anterior. Va a llevar tiempo estabilizar la moneda".

Guzmán descartó cualquier salto devaluatorio y afirmó que "nosotros venimos con una política cambiaria consistente y eso no lo vamos a hacer. no hay nada que dañe más al tejido social y productivo que un salto devaluatorio"

En relación con la inflación, el ministro manifestó que hubo factores extraordinarios que hicieron superar el 29% de la pauta inflacionaria estimada en el presupuesto 2021. "Era imposible vislumbrar en septiembre de 2020 cuando elaboramos el presupuesto, qué hizo aumentar los precios. Nosotros vemos la inflación bajando y la tasa reduciéndose mes a mes bajando y eso viene ocurriendo desde marzo y va a continuar ocurriendo. En un contexto de pandemia aumentó mucho la demanda por alimentos y bajó mucho la demanda por servicios".

Al ser consultado por la tasa de inflación con la cual cerrará el año, Guzmán dijo que "cuando enviemos el presupuesto 2022 vamos a ir viendo cuanto es la tasa de inflación para este año y haremos las revisiones. Esto lo vamos viendo en un sendero de reducción de la tasa de inflación".

Respecto del dólar, el ministro dijo que "el dólar oficial cerrará el año con una tasa de devaluación del 24 ó 25% anual".

En relación al tema tarifario, el responsable de la cartera económica explicó que "estamos trabajando en la segmentación de los subsidios. Si no hubiésemos hecho nada, hoy las tarifas hubiesen aumentado más del 100% y sólo aumentaron el 9%. Hoy se está cuidando el bolsillo de los argentinos. Hoy, en la Argentina crece la producción, se está generando empleo, que no llega a todos los sectores en un contexto de pandemia muy difícil, hoy hay inversión que sienta condiciones para que esa recuperación pueda continuar en el tiempo".

En relación al aporte solidario extraordinario sobre las grandes fortunas, el ministro dijo que "fue muy importante, en un contexto absolutamente extraordinario y por eso es una medida extraordinaria. La forma de tener una estructura tributaria progresiva donde paguen más los que más tienen, es con medidas que no son extraordinarias. Hoy no está en la agenda repetir una medida extraordinaria".

Finalmente, Guzmán consideró que "el Estado tiene un rol central en la recuperación económica y también en el desarrollo económico y por eso debemos tener una política fiscal expansiva, en la cual el Estado empujando la demanda permita que la actividad privada se multiplique priorizando la educación, la salud pública, la infraestructura y la ciencia y la tecnología. Es decir, bajo ningún punto de vista se contempla un ajuste del gasto público. Lo que sí hemos reducido el déficit tanto por la reducción de la deuda como por el aumento de la recaudación por el aumento de la actividad y eso implica depender menos del endeudamiento".











Guzmán aclaró que con el FMI "todavía se está negociando". Y destacó que el objetivo fundamental es "cuidar al pueblo redefiniendo compromisos insostenibles que tomó el gobierno anterior ". En ese sentido, reveló que negocia otras líneas de crédito que puedan mejorar los plazos de pago de la deuda con el organismo, y que se pretende un tiempo máximo de 10 años para el repago .

" No hablamos de "lluvia de inversiones" sino de construir una Argentina más tranquila, con más trabajo, más valor agregado e inversión. Hoy está creciendo el trabajo y la inversión, comparado con 2019 . A muchos no les llega por la pandemia, pero se los protege", planteó tras cuestionar al gobierno del ex presidente Mauricio Macri por "haber endeudado al país en u$s 100.000 millones ".

Sobre la inflación, Guzmán dijo que está "bajando, reduciéndose mes a mes", y señaló que "desde marzo viene ocurriendo, y vemos que va a continuar ocurriendo, pero hay factores que afectan. Esperamos que la tasa de 3% se vaya reduciendo, que el próximo mes baje a 2% y se mantenga".



En campaña contra Macri

El jefe del Palacio de Hacienda reconoció que existe "un problema grande de informalidad laboral". Y consideró que se debe al impacto de tres modelos económicos : "Unos fueron las políticas económicas de 2015 al 2019, otro del '76 al '83, y otro el Consenso de Washington en la década del '90. Eso le hizo daño a mucha gente. Y hay que darlo vuelta".

Sentenció que la administración que "más daño hizo en menos tiempo" fue la de Juntos por el Cambio entre 2015 y 1019 . Por lo que le pidió al ex presidente Macri "dejar de lado las críticas hacia el país y tener un liderazgo lúcido. Lo he escuchado en el mundo hablar de Argentina y hay que cuidarla. Cuando uno sale de Argentina a atacarla le hace mucho daño".

Sobre los niveles de endeudamiento, Guzmán rechazó que el gobierno de Alberto Fernández haya elevado el nivel de deuda que dejó la administración de Macri. "Juntos por el Cambio endeudó al país en u$s 100.000 millones", apuntó. Y recordó que "a fines de 2019, cuando llegamos a la gestión, la deuda en pesos estaba reperfilada", destacando que el modelo de gestión actual busca "evitar tomar endeudamiento en dólares ".









