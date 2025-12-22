En esta noticia Uno por uno, los semáforos económicos de 14 expertos

Si algo parece despejarse en el horizonte de 2026 es que la economía argentina ya no discute el punto de partida, sino la consistencia del rumbo. El ajuste fiscal dejó de ser una promesa para transformarse en un dato: superávit primario, menor financiamiento monetario del gasto y un Banco Central que, por primera vez en años, intenta reconstruir reservas sin volver a tropezar con los viejos atajos.

Verde, Amarillo y Rojo. Así será el semáforo de la economía que viene, según le contaron 14 consultores top a “ El Cronista”.

Ese es el “verde” que aparece, con matices, en el diagnóstico de la mayoría de los economistas consultados. La novedad no es solo macroeconómica; es también política y cultural: el equilibrio fiscal se volvió socialmente tolerable y electoralmente validado.

Pero el consenso termina ahí . Porque el 2026 asoma como un año bisagra, tal vez más exigente que el actual. Ya no alcanza con estabilizar: hay que demostrar que el programa puede generar crecimiento sostenido , inversión privada, empleo formal y dólares genuinos. Y en ese tránsito aparecen las zonas amarillas y rojas que inquietan incluso a quienes apoyan el corazón del modelo.

La acumulación de reservas es el eje de todas las miradas . El Gobierno parece haber entendido que sin dólares no hay estabilidad duradera, pero el camino elegido —bandas cambiarias recalibradas, compras de divisas con pesos y una secuencia poco ortodoxa de salida del cepo— sigue siendo frágil. Depende de que la confianza se sostenga, de que entren capitales, de que el contexto externo no juegue en contra y de que la demanda de dinero no vuelva a fallar. Demasiadas condiciones para una economía con memoria traumática.

El otro gran interrogante es el empleo. La Argentina que empieza a crecer lo hace de la mano de sectores capital-intensivos —energía, minería, agro— que empujan el PBI pero generan pocos puestos de trabajo en los grandes centros urbanos. La apertura comercial, con un tipo de cambio que priorizó la desinflación, amenaza además a industrias y economías regionales que todavía no encuentran cómo adaptarse. La “destrucción creativa” es inevitable, advierten varios economistas; la duda es si habrá capacidad de absorción social y productiva suficiente para que el proceso no deje más heridos que ganadores.

En paralelo, la microeconomía aparece como el flanco más débil. Las reformas estructurales avanzan, pero todavía no alcanzan para mejorar la productividad sistémica ni para ordenar un entramado productivo golpeado por años de estancamiento. Sin una hoja de ruta clara hacia el desarrollo, el riesgo es que la estabilización quede encapsulada en los números fiscales y financieros, sin derramar sobre el resto de la economía.

Así, 2026 se perfila como el año de la prueba definitiva. No para juzgar intenciones, sino resultados. El desafío ya no es evitar el colapso, sino demostrar que el orden macro puede transformarse en crecimiento sostenible, empleo y dólares. Y que derrame sobre toda la sociedad.

