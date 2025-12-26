El dato de 2,5% de inflación cambió la ecuación de los plazofijistas, ya que los depósitos privados a 30 días pasaron a tener tasa negativa.

Esto provocó una caída en el stock de $ 1,7 billones, ya que habían llegado a $ 52,8 billones el 20 de noviembre pasado y disminuyeron a $ 51,1 billones el 17 de este mes, último dato en el Banco Central.

Plazos fijos UVA

Los plazos fijos que vienen creciendo en su stock son los UVA, atados al IPC, pero a un mínimo de 90 días, que pasaron de $ 183.000 millones a $ 247.000 millones en el mismo período.

Esto provocó que el Banco Nación, que suele ser el que da el puntapié inicial para provocar que la competencia también suba las tasas, la movió 100 puntos básicos, al subirla a 23,5% anual.

De todas formas, entre los diez bancos con mayor volumen de depósitos, Macro lidera con 25%, mientras que el ICBC empata al BNA pagando también el 23,5%. Mientras en grandes entidades como el Santander, Galicia y BBVA rinden 21% anual.

Ranking

Entre otros bancos que informan sus tasas al BCRA, lideran CMF, Bancor, Meridian, Voii, Crédito Regional y Reba, todos con el 27%.

La pregunta de siempre es cómo se puede llegar a comportar el dólar en este contexto, para que no suba más que la inflación. “Cabe advertir sobre el riesgo de cola asociado a extender duration en pesos”.

“Ante un shock externo y sin cambios estructurales en el esquema monetario, el BCRA podría verse forzado a intervenir en el mercado, drenando liquidez y exacerbando la volatilidad de las tasas”, alertan desde IOL.

Curva CER

La curva CER presenta una dicotomía clara. El tramo corto (2026) comprimió considerablemente sus tasas reales impulsado por un repunte en las expectativas de inflación de corto plazo.

Dentro de este segmento, ponderan el TZX26 como instrumento de cobertura ante un eventual estancamiento del proceso de desinflación, con breakevens operando en promedio al 1,8%.

Volatilidad

Por el contrario, en el tramo largo (2027 en adelante), no observan un premio suficiente que justifique la exposición a la volatilidad del riesgo país y a las condiciones de liquidez.

Ante un escenario donde el BCRA deba retirar liquidez para contener precios o tipo de cambio, la postura defensiva es acortar duration.

“Finalmente, los bonos duales también se presentan como cobertura ante sobresaltos cambiarios. El comunicado de política monetaria ratificó el sesgo contractivo ante una debilidad en la demanda de dinero, lo que beneficia a los instrumentos con ajuste variable".

“Un factor negativo a considerar es que al ajustar por promedio, los duales presentan un beta menor a la variación de la tasa TAMAR”, agregan desde IOL.

Cobertura

Con breakevens de TAMAR en la zona de entre 24 y 25% promedio para 2025, dichos instrumentos actuarían como cobertura en un escenario donde la respuesta ante una presión cambiaria sea un alza correctiva en las tasas.

Dentro de la curva de pesos, el análisis se fundamenta en un escenario de compresión de tasas, mayor liquidez en el mercado y tasas reales de corto plazo negativas. Todo esto se encuentra enmarcado en un proceso de desinflación en marcha (aunque no exento de sobresaltos) y un esquema cambiario ajustado.