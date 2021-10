Guillermo Moreno, duro con Alberto Fernández: "Hay que adelantar las elecciones y elegir a un Gobierno que sea apto"

Guillermo Moreno volvió a cruzar este martes a Alberto Fernández. El exsecretario de Comercio Interior tildó al mandatario de "inepto" e instó a "adelantar las elecciones" para "elegir a un Gobierno que sea apto".

"El Gobierno no es apto. El Presidente no es apto. Entonces hace cualquier cosa desde hace dos años: creo que hay que cambiar el Gobierno, dentro de los marcos institucionales", sentenció el ex funcionario de Cristina Kirchner en diálogo con Radio Delta.

Al ser consultado por el eventual escenario en el que asuma la Vicepresidenta, Moreno aseguró que "nada cambiaría" ya que "la responsabilidad política es conjunta".

"La responsabilidad política es conjunta. Podes experimentar, la ley te lo permite. Veremos. La única solución es un gobierno peronista, sin Cristina y sin Alberto. Eso puede venir en una elección, que se adelanten las elecciones, puede venir en Asamblea Legislativa, puede venir de variadas maneras, pero para acordar con el FMI sin lastimar al pueblo solo un gobierno peronista", agregó.





En otro pasaje, el exprecandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires minimizó el arribo de Roberto Feletti en la Secretaría de Comercio Interior y alertó por un "desorden en los precios" que impactará en el "abastecimiento" de productos y provocará "un desastre en la sociedad".

"Van siete años de desastre económico y el secretario de Comercio ahora tiene un dilema de hierro porque va a tener que optar. Que se ocupe de controlar los precios o de garantizar el abastecimiento. Yo aconsejo esto último", porque "si se desordenan los precios más de lo que están, solo va a perder las elecciones el Gobierno. Si se desordena el abastecimiento va a ser un desastre en la sociedad", remarcó.

Moreno también realizó una reivindicación del peronismo, enfatizó que "este Gobierno es socialdemócrata" aunque aclaró que "peronistas quedan".

"Toda la CGT, los movimientos, las unidades básicas. El peronismo sigue siendo el peronismo. No lo quieren reconocer, está bien. Esto que está ahora no es peronista. Pero peligra la continuidad histórica del peronismo porque va a ser la primera vez que el peronismo es repudiado por los sectores populares".

"¿Te parece serio que el Presidente vaya a tomar el té con un vecino para saber lo que le pasa? Hablemos seriamente, deja a esos catalanes que vinieron a asesorar, qué pueden saber de la Argentina. Es como que vos vayas a asesorar a los catalanes para una campaña en Catalunya. Es un absurdo. No tienen idea de lo que están haciendo. Mirá si Perón iba a hacer eso. Perón enseñaba el mundo, venían a aprender acá", concluyó.