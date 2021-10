Aníbal Fernández: "No me metería con el hijo de Nik, ni con el tuyo, ni el de nadie"

"Él ofreció en algún momento que le hicieran llegar los datos de su escuela y él les dibujaba la escuela. Y eso es lo que dije: ‘Te hago un dibujito'". Así justificó esta mañana el ministro de Seguridad Aníbal Fernández el tuit que le dedicó al dibujante Nik, en el que reveló el colegio al que asisten los hijos del humorista gráfico.



"La redacción es muy clarita, no dice otra cosa que un debate que un debate que estábamos teniendo con él con el tema de las subvenciones. Ese debate se agota ahí mismo", dijo esta mañana el funcionario desde el Ministerio de Seguridad, al ser abordado por la prensa. Y continuó: "Él ofreció en algún momento que le hicieran llegar los datos de su escuela y él les dibujaba la escuela. Y eso es lo que dije: ‘Te hago un dibujito' ".

Además, el ministro hizo alusión a las declaraciones del dibujante, que interpretó el tuit de Fernández como una amenaza y consideró que "eso es muy grave". Dicho esto, el funcionario agregó: "No se me caen los anillos, me parece que es obligatorio de uno tener que aclarar esas cosas" y aseguró que "las casas, los hijos y las mujeres son templos".

"Yo no me metería con el hijo de Nik, ni con el tuyo, ni el de nadie. Lo han hecho conmigo". Al ser consultado por la prensa sobre si el mensaje no fue "intimidatorio", Fernández respondió que si el caricaturista lo tomó así "¿Sabés lo que hace un caballero? Pide disculpas".

En otro tramo del diálogo que el ministro mantuvo con la prensa esta mañana, el ministro de Seguridad remarcó que no es la primera vez que debate con Nik. "Él nos ha agraviado, me ha insultado 20 veces". Y se preguntó: "¿Somos tontos que no podemos debatir entre nosotros?".

En este sentido, Fernández continuó: " Si él sintió que eso podía ser un tema que lo preocupara porque están sus hijos de por medio, no se tiene que dudar eso . ¿Se te van a caer los anillos porque pida disculpa? No, es honesta mi disculpa, pedí disculpa".

"Que vaya [a la Justicia], si yo no tengo ningún problema y le explicaré a la Justicia lo que les estoy explicando a ustedes ", dijo más adelante. De paso, aclaró que no borró el tuit en cuestión. "Pareciera que uno tira la piedra y esconde la mano. Dije lo que dije con honestidad, con mucha seriedad, si él tiene esa preocupación, yo la quito", dijo más adelante.

"Él vive agraviándonos. Él los borra (a los mensajes en Twitter) y yo cada vez que veo algo de eso tengo la mala costumbre de capturar las pantallas y las guardo" , comentó el funcionario, para luego aclarar: "Yo tengo todo lo que dijo aunque él lo haya borrado. Yo no lo borré".

Hacia el final, el ministro de Seguridad les planteó a los periodistas que lo abordaron esta mañana: "Ustedes se vienen a esta hora de la mañana, hace un buen rato que están acá, esperando que yo explique un tuit, y ustedes no quieren hablar del espionaje a los abogados yendo en contra de los derechos a la defensa en juicio, se cada vez van a elegir el menú... ".

Ayer, vía Twitter, Aníbal Fernández dio a conocer que le pidió disculpas al dibujante. "'Si por cualquier cosa entendiste que esa expresión fue una amenaza, me disculpo. No se me caen los anillos'. Lo hablé con el Presidente de DAIA", escribió.