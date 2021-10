Aníbal Fernández, su tuit amenazante, la defensa del Presidente y las repercusiones que condenan sus dichos

Las expresiones que el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, vertió el último lunes sobre el humorista gráfico Cristian Dzwonik, más conocido por su apodo Nik, mediante su cuenta en Twitter fueron condenadas por diversas entidades y figuras públicas. Sin embargo, el presidente Alberto Fernández considera que sus disculpas son suficientes para dar por cerrado el asunto.

Desde empresarios y ejecutivos, hasta diferentes organizaciones -tales como la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) y Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa)- y políticos de distintos espacios, rechazaron fuertemente los dichos del titular de la cartera de Seguridad.

La polémica comenzó luego de que el dibujante cuestionara al Gobierno por su política económica y social a través de Twitter: "Regalar heladeras, garrafas, viajes de egresados, planes, platita, lo que sea, lo que venga. Qué triste no escuchar nunca la palabra trabajo, esfuerzo, futuro, porvenir. Los va a volver a derrotar la dignidad del pueblo".

Qué dijo Aníbal Fernández para disculparse tras el cruce con Nik



Por la misma vía, el funcionario hizo alusión al colegio al que concurren las hijas del humorista y expresó: "Muchas escuelas y colegios de la CABA reciben subsidios del estado y está bien. Por ejemplo la escuela/colegio ORT. ¿La conoces? Sí que la conoces... ¿O querés que te haga un dibujito? Excelente escuela lo garantizo. Repito... ¿Lo conoces? ".

Nik consideró ese mensaje como "persecutorio" y manifestó que siente temor: "El ministro de seguridad Aníbal Fernández me dedica un tweet persecutorio con una amenaza "velada" dando a entender que conoce el colegio al que van mis hijas menores. El ministro que debe dar ‘SEGURIDAD' a todos los argentinos acosa al que piensa distinto. Tengo miedo" , confesó.

Sr. Ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández. Con nuestros hijos, NO. @fernandezanibal pic.twitter.com/iZspBY043C October 11, 2021

Repercusiones

En un comunicado en el que Adepa calificó como "expresiones intimidatorias del ministro de Seguridad contra Nik", consideró que el mensaje, "que incluye información sobre el entorno familiar del historietista, es especialmente grave, máxime por provenir de quien debe velar por la seguridad de los ciudadanos".

Al respecto también se pronunció la DAIA , que calificó como "muy preocupante el lenguaje utilizado por el responsable máximo de la Seguridad de nuestro país". Mediante su cuenta de Instagram, la entidad aseguró que contactó al funcionario y "le manifestó su preocupación y la necesidad de una disculpa".

A su vez, el cruce en Twitter también derivó en el "repudio enérgico" de parte de Juntos por el Cambio que, a través de una serie de comunicados y declaraciones públicas, presionó a Aníbal Fernández para que renuncie.

La oposición pide la renuncia de Aníbal Fernández por supuestas amenazas contra Nik



Por otra parte, el diputado nacional y presidente de Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, advirtió: "El país del revés, donde el ministro de seguridad Aníbal Fernández en lugar de cuidar a los ciudadanos, genera miedo y amenazas con sus declaraciones públicas en las redes sociales. Es grave e inadmisible lo ocurrido, le exigimos que se retracte. Nos solidarizamos con el humorista gráfico Nick".

En tanto, el ex secretario de Seguridad y candidato a diputado nacional Gerardo Milman: apuntó: "El Ministro de Seguridad debe renunciar. Es su responsabilidad cuidar a los argentinos. No amenazarlos, no apretarlos, no intimidarlos. Queda claro que Aníbal Fernández no está a la altura del cargo. Lo que hizo con @nikgaturro es canallesco. Pida disculpas y renuncie", añadió.

Leandro Santoro , candidato a diputado nacional del Frente de Todos en la CABA, fue el primer dirigente del oficialismo en criticar este martes y tomar distancia de los dichos del ministro. "No me gustó", afirmó, al tiempo que planteó: "no sé qué quiso decir Aníbal, cualquier referencia directa o indirecta a los hijos o a los familiares es inaceptable ".

Carrió tildó a Aníbal Fernández de "racista, nazista y antisemita" por su cruce con Nik



A su vez, el CEO de Mercado Libre, Marcos Galperín , le compartió su apoyo al humorista y expresó: "Lamento mucho el momento que debés estar pasando. #Fuerza". A su turno, el ex CEO del HSBC Argentina Gabriel Martino pidió "decisiones del Poder Ejecutivo" y publicó un mensaje que fue compartido con otros actores del ámbito empresarial como Guibert Englebienne , cofundador de Globant; Ricardo Neme, el director de Censys; y el tributarista César Litvin, CEO del estudio Lisicki, Litvin y Asociados.

Luis Miguel Etchevehere , ex ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca durante el gobierno de Mauricio Macri, opinó que es un "gravísimo ataque a la libertad de expresión" y completó: "Lo de Aníbal Fernández mete miedo. Es el ministro de Seguridad y amenaza públicamente a un ciudadano que no piensa como él".