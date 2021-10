Qué dijo Juan Manzur sobre el tuit intimidatorio de Aníbal Fernández a Nik

El jefe de Gabinete, Juan Manzur, se refirió este martes a las expresiones amenazantes por parte del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, contra el humorista gráfico Nik y sus familiares; y calificó como "muy desafortunado" su mensaje.

"Nos quedamos con las disculpas públicas que pidió el ministro", ponderó el funcionario tucumano en declaraciones a la prensa al encabezar un acto de entrega de tarjetas a clubes de la Ciudad de Buenos Aires, beneficiarios del "Plan Clubes en Obras".

Aníbal Fernández, su tuit amenazante, la defensa del Presidente y las repercusiones que condenan sus dichos

¿Fue una amenaza lo de Aníbal Fernández?, le preguntaron los periodistas al jefe de Gabinete. Y frente a esto, lanzó: "Fue muy desafortunado, yo me quiero quedar con las disculpas públicas que pidió el ministro".

"Quiénes son los colaboradores del Presidente lo define el Presidente", señaló Manzur, al ser consultado sobre si había posibilidad de que el Gobierno sacara de funciones de Aníbal luego de que la oposición reclamara su renuncia.

La oposición pide la renuncia de Aníbal Fernández por supuestas amenazas contra Nik

La controversia se inició el último lunes mediante Twitter, luego de que el dibujante cuestionara al Gobierno por su política económica y social: "Regalar heladeras, garrafas, viajes de egresados, planes, platita, lo que sea, lo que venga. Qué triste no escuchar nunca la palabra trabajo, esfuerzo, futuro, porvenir. Los va a volver a derrotar la dignidad del pueblo".

A través de la misma red social, el titular de la cartera de Seguridad aludió al colegio al que concurren las hijas del humorista y expresó: "Muchas escuelas y colegios de la CABA reciben subsidios del estado y está bien. Por ejemplo la escuela/colegio ORT. ¿La conoces? Sí que la conoces... ¿O querés que te haga un dibujito? Excelente escuela lo garantizo. Repito... ¿Lo conoces?".

Posteriormente, los cruces siguieron y el humorista le respondió: "El ministro de seguridad @FernandezAnibal me dedica un tweet persecutorio con una amenaza ´velada´ dando a entender que conoce el colegio al que van mis hijas menores. El ministro q debe dar ‘seguridad' a todos los argentinos acosa al q piensa distinto. Tengo miedo".

"El rector del colegio ORT confirmó que no recibe ningún tipo de subsidio del Estado, cero subsidio. El ministro da información falsa. Horas después @FernandezAnibal, que me menciona en su Twitter pero me tiene bloqueado, borró su tweet", subrayó Nik. "Sr. Ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández. Con nuestros hijos, NO ", sentenció el caricaturista.

Tras ello, hubo una catarata de rechazos al posteo de Aníbal Fernández. Empresarios y ejecutivos, políticos de diferentes espacios y distintas entidades condenaron fuertemente los dichos del titular de la cartera de Seguridad.