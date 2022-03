Por la guerra, crece la demanda de trigo argentino: ¿puede el país abastecerla?

Ante la posible falta de cereales en Europa por la disrupción en los flujos comerciales y la prohibición de exportar de Rusia que se sumó a la de Ucrania, España decidió flexibilizar las barreras fitosanitarias y busca aprobar compras de emergencia de maíz en Argentina y Estados Unidos . ¿Se puede abastecer a España? ¿Alcanzan los cereales para hacer frente a la demanda de los principales compradores de maíz y trigo ucraniano?

La invasión de Rusia a Ucrania impacta en la política agrícola de la mayoría de los países, aunque la gran parte de la producción de granos a nivel mundial está vendida. Los compradores de trigo y maíz salen a buscar nuevos mercados y los productores de materias primas tienen una oportunidad para exportar más.

La preocupación por la escasez mundial de alimentos , volvió a impulsar este martes el precio de las commodities en el mercado de referencia de Chicago.

Los futuros de trigo acumulan una suba de 3,30% hasta los u$s 416,12 por tonelada, los de maíz una mínima baja de 0,13% y cotizan a u$s 294 . Mientras que la soja descendió 0,98% para ubicarse en u$s 607,74 la tonelada en los contratos futuros para mayo.

El trigo argentino se cosechó en diciembre y se exportó en su mayoría en enero y febrero. Hoy queda sólo un 10% de la producción como cupo exportable . En el caso del maíz hay más flexibilidad.

¿Argentina puede aprovechar la oportunidad?

Pese a que el cupo exportable es de 25 millones de toneladas y ya hay declaradas 22,6 millones de toneladas , o sea al país le restan 2,4 millones de toneladas habilitadas "es probable que aumenten el volumen de Equilibrio una vez que tengamos cerrado el número de producción" , señaló Tomás Rodríguez Zurro, analista del Departamento de Economía de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

Y agregó que desde la Bolsa estiman que las exportaciones de maíz en la nueva campaña serán 33,5 millones de toneladas . De cumplirse estos rindes, la Argentina podría vender cerca de 10 millones de toneladas de maíz.

España importa anualmente entre 8 y 10 millones de toneladas de maíz, de las cuales casi 4 millones de toneladas provienen de Ucrania.

Si el país que dirige Pedro Sánchez tuviese que salir a buscar cubrir todo lo que le compraba a Ucrania a otros países, Argentina podría proveerlo con mayor cupo de exportación.

Los países que necesitan el maíz argentino:

Después de que Ucrania decidió cerrar las exportaciones de trigo, maíz, pollo, huevos y aceite, Rusia tomó la misma medida para las ventas al exterior.