Gómez Centurión: "La legalización de las drogas es la nueva hipocresía del presidente Fernández"

El precandidato a diputado nacional, Juan José Gómez Centurión, cuestionó las declaraciones del presidente, Alberto Fernández, sobre la legalización de la marihuana y remarcó que es hipócrita hablar de estos temas en medio del escándalo por las fotos de las fiestas en Olivos en plena cuarentena estricta. "El mandatario trata de desviar la atención con temas que no son ni urgentes ni están en agenda y así lavar su imagen", sentenció el veterano de Malvinas.

Las declaraciones se conocieron la semana pasada cuando en una entrevista, Fernández dijo; "Tenemos que pensar y abrir un debate en algún momento sobre la legalización de la marihuana. Cuando a mí me invitan a esta discusión la primera tentación mía, es decir bueno debatamos, pero sin hipocresías. Lo primero que tenemos que hacer es terminar con la hipocresía. La marihuana hace daño, el tabaco mata de cáncer y el alcohol degrada al ser humano. Si estos dos son legales, explicame porque está la ilegalidad en este lado".

Para el ex candidato a presidente en 2019 por el Frente NOS, "al abrir descaradamente la puerta al consumo legal de marihuana, el presidente hace un guiño electoral artero y falaz. No es verdad que la marihuana sea inofensiva o que exista algún beneficio debatible en la legalización de las drogas. La legalización aumenta el consumo, no ayuda al drogadicto y no evita el tráfico de estupefacientes. Estamos ante unas declaraciones muy graves", sentenció.

El candidato, que recorre la provincia en plena campaña política, fue uno de los primeros en pedir juicio político para el mandatario tras conocerse sus malos manejos y su comportamiento repudiable durante el 2020 en plena cuarentena estricta.

"La primera cuestión es que no porque un negocio sea lícito desaparecen los mercados negros. Las armas, las obras de arte, las piedras preciosas son claros ejemplos de que las mafias no desaparecen sino que se cartelizan y endurecen", ejemplificó Gómez Centurión.

El ex militar además discrepó con los dichos del presidente y aseguró que "el abaratamiento de la droga no equivale a erradicar la delincuencia. El 99% de los usuarios de drogas fuertes se iniciaron consumiendo marihuana. Por lo tanto, ir creando instrumentos que protejan y legalicen el consumo de marihuana es, en definitiva, abrir las puertas a una nueva ola de adicciones y de inseguridad", denunció.

Gómez Centurión aseguró que de legalizarse la marihuana, la juventud sería la más afectada. "¿No ve, acaso el camino irreversible al tráfico y al menudeo que se genera si un mayor puede obtener fácil y legalmente drogas y luego distribuirlas a menores? ¿No ve la exposición brutal que se generaría para el sector más desprotegido de nuestra sociedad?", cuestionó.

Para el candidato, estos dichos dejan expuesto que al oficialismo "la infancia no le importa ya que bajo la gestión de Fernández se sancionó el aborto, se dejó al 70% de los niños bajo la línea de pobreza y que además prohibió la educación presencial por un año y medio", remarcó.

En Argentina hay ciudadanos de primera y de segunda. Ya sabes de qué lado está la casta política y de qué lado estamos los laburantes. pic.twitter.com/cX8CeRdrYE — Juan José Gómez Centurión (@juanjomalvinas) August 13, 2021

Por último Gómez Centurión se refirió a las fotos del cumpleaños de Fabiola Yáñez, incumpliendo las normas que él mismo puso y tildó dichos actos como hipócritas.

"La hipocresía de jugar con la salud de los argentinos por favorecer amigos en los contratos de las vacunas y la hipocresía de vender como una idea propia y positiva la agenda de legalización de las drogas, cuando todos sabemos que es una imposición del globalismo y que él es sólo un títere. Esa es la verdadera hipocresía que nos viene gobernando desde que asumió", concluyó.