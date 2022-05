Go and crash: cuál es el nuevo modelo que describe la economía argentina, según Martín Rapetti

Los estudios de opinión pública de los últimos meses tienen un factor común: la agenda que se impone por sobre las demás es la económica. La situación se percibe como de extrema complejidad ante la espiralización de la inflación en medio de la necesidad del cumplimiento de metas fiscales y monetarias producto del acuerdo con el FMI.

Así, el análisis de los especialistas económicos en la actualidad se centra principalmente en el diagnóstico de los problemas estructurales y en planes integrales para poder resolverlos.

El fundador y Director Ejecutivo de la consultora Equilibra, Martín Rapetti, es uno de los economistas más escuchados por el mercado. En una entrevista reciente al portal Visión Desarrollista, sentenció que en los últimos años Argentina se convirtió en "un caso excepcional de fracaso económico", produciendo un nuevo tipo de ciclos económicos que describen la realidad del país de los últimos años .

El economista sostuvo que para el caso argentino ya no es aplicable el famoso "stop and go", término acuñado para describir los ciclos en donde, luego de períodos de auge industrial, el nivel de demanda de productos manufacturados pase a ser tan alto que las divisas producidas a nivel nacional sean insuficientes para la importación de las maquinarias.

Rapetti marcó que el país se encuentra inserto en una dinámica de "go and crash".

El fundador y Director Ejecutivo de la consultora Equilibra, Martín Rapetti.

Rapetti explicó que este ciclo es producto de un "conflicto distributivo estructural" que se manifiesta en que el tipo de cambio de equilibrio social es más bajo que el de equilibrio macroeconómico. "O, dicho de otra manera, que el nivel de los salarios compatible con el equilibrio social es más alto que el que permite el equilibrio macroeconómico. Esto significa que la aspiración de gasto de los argentinos no se condice con nuestra productividad", explicó.

"Queremos tener un nivel de vida en dólares incompatible con lo que generamos en dólares. Cuando vos decís 'quiero universidad pública gratuita y universal, salud pública gratuita y universal, quiero cobertura a la vejez universal, cobertura universal a los desplazados, tarifas de servicios públicas subsidiadas'; todo eso te da un nivel de gasto público que no tenés la forma de financiarlo con los impuestos que pagan las empresas . Que a la vez genera otro problema porque la falta de productividad y la alta presión fiscal lleva a un éxodo masivo a la informalidad", marcó.

Rapetti contextualizó la gravedad del asunto marcando que en el 2020 el PBI per cápita de Argentina fue idéntico al del 1974. "Tuvimos el mismo nivel de ingreso per cápita que hace 50 años. Pero además en 2020 tenías 40 y pico por ciento de pobreza, mientras que en 1974 era de menos del 10 y la distribución del ingreso era sensiblemente mejor".

"No solo no avanzamos, sino que una gran parte de la sociedad se empobreció. El agravante es que estas crisis, ahora con la globalización, son crisis financieras y de deuda, que son tan profundas que dejan marcas sociales perdurables", sentenció

"Si vos miras la historia de la Argentina ves que desde fines de los setentas, después de cada una de estas crisis tenés una suba a la pobreza estructural muy grande, una empeoramiento de la distribución muy grande y que después con la recuperación económica no volvés a recuperar el terreno perdido, o sea que bajas escalones en las condiciones de vida de la gente".

"La aspiración de gasto de los argentinos no se condice con nuestra productividad"

A su vez, dio una línea de acción sobre qué debe hacer la política económica: "Tiene que orientarse para minimizar el financiamiento externo que va a parar al gasto de consumo y la especulación financiera de corto plazo y maximizar el financiamiento externo que sirve para expandir la capacidad productiva de la economía, especialmente en los sectores que generan dólares".

En ese sentido, diagnosticó que "la falta de dólares que interrumpe nuestro crecimiento también tiene que ver con la propensión a que en las expansiones crece muy fuerte nuestro gasto -insisto, público y privado- en dólares".