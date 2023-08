Gasoducto Vaca Muerta: anuncian otra obra para sustituir importaciones

El Gobierno planea anunciar este viernes la licitación de la reversión del Gasoducto Norte, una obra clave para la sustitución de importaciones de gas natural de Bolivia con producción local de Vaca Muerta . El costo total ascendería a entre 700 y 800 millones de dólares.

El anuncio sería este viernes en Córdoba, provincia en la que se desarrollarán gran parte de las tareas, al regreso del viaje a Washington del ministro de Economía y candidato a Presidente Sergio Massa. Esta obra es la continuidad del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK) de Vaca Muerta, que construyeron Techint y Sacde bajo la supervisión de Energía Argentina (Enarsa) y ya está operativo.

El "reversal" del Norte es central para asegurar el abastecimiento de gas en Córdoba, Tucumán, Salta y Jujuy de cara al invierno 2024, pues Bolivia no garantiza el cumplimiento del contrato y solo ofrece envíos interrumpibles (no firmes) el año próximo .

La idea oficial es publicar la convocatoria a licitación esta semana, y estima recibir las ofertas hasta principios de octubre, avanzar con la adjudicación a fin de ese mes y que las obras comiencen a mediados de noviembre. El plazo de entrega sería en mayo 2024 .

La reversión se compone de un nuevo gasoducto de 36 pulgadas y de 122,5 kilómetros entre las localidades cordobesas de La Carlota y Tío Pujio, que conectará anticipadamente los gasoductos troncales Centro Oeste y Norte, hoy unidos en San Jerónimo (Santa Fe), en las cercanías de Rosario, junto a 62 kilómetros de loops de 30 pulgadas sobre el Gasoducto Norte entre Tío Pujio y Ferreyra, además de tareas de reversión de inyección de las Plantas Compresoras Ferreyra, Dean Funes, Lavalle y Lumbrera, esta última en Salta.



El financiamiento de u$s 540 millones está garantizado por el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y el resto será mediante un fondo que acumuló la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) con las exportaciones de energía en los últimos dos veranos.

Actualmente, el gasoducto Norte transporta unos 8 millones de m3 diarios (MMm3/d) de Bolivia. Mediante inversiones por $ 3000 millones, Transportadora de Gas del Norte (TGN) avanzó en el primer semestre de este año con trabajos en plantas compresoras para la ampliación de la capacidad de reversión entre San Jerónimo y Tío Pujio de 7 a 10 MMm3/d.

Una vez completada la reversión del Norte, habrá una capacidad de 19 MMm3/d, suficiente para reemplazar a Bolivia y cancelar anticipadamente el contrato que firmaron en 2006 los ex presidentes Néstor Kirchner y Evo Morales, por un término de 20 años.

Por estas obras, la Argentina no solo obtendrá un ahorro de aproximadamente u$s 1500 millones anuales en importaciones -según calcula un funcionario conocedor del detalle de estas obras- sino también en subsidios , porque el gas de Vaca Muerta tiene un costo de 3,50 dólares por millón de BTU y el de Bolivia, u$s 11.

Entre enero y mayo de este año, según los datos de la Secretaría de Energía, el país vecino entregó un promedio de 5,9 MMm3/d, por los que se pagaron u$s 303,2 millones, a razón de u$s 10,22 el millón de BTU. Para el año que viene Bolivia ya no enviará gas en condición firme (no interrumpible) y quiere cobrar u$s 15 por millón de BTU.

Por eso, las autoridades del país vecino se reunieron el mes pasado con la secretaria Flavia Royón para ofrecer alquilar sus gasoductos en el mediano plazo y que el gas de Vaca Muerta pueda llegar mediante esa infraestructura existente a las industrias de San Pablo, Brasil.