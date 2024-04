Ganancias, moratoria y Bienes Personales: cuánto suma Caputo para llegar al déficit cero

Mientras el oficialismo espera que se empiece a tratar el nuevo proyecto de ley ómnibus -más acotado- y el paquete fiscal modificado, los diputados recibieron un análisis sobre cuál será el aporte a los ingresos del proyecto que es clave en la búsqueda del "déficit cero" que prometió Javier Milei.

El estudio estuvo a cargo de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) y marca que "el impacto fiscal de las modificaciones tributarias propuestas en el proyecto de Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes" estimó los ingresos por Bienes Personales, Monotributo y Ganancias.

Sobre la moratoria, en tanto, la OPC no pudo dejar un número al no saber cuántas empresas o sujetos puede optar por esta vía. "Por la imposibilidad de anticipar las decisiones de los contribuyentes , no pudo estimarse el impacto fiscal del Régimen de Regularización Excepcional de Obligaciones Tributarias, Aduaneras y de la Seguridad Social y del Régimen de Regularización de Activos", explicó.



Cuánto entra a la recaudación con el nuevo proyecto, los cálculos del Gobierno

La reforma del Impuesto sobre los Bienes Personales, por un lado, reduciría la carga tributaria de ese impuesto en un rango de 0,29% a 0,61% del PIB, según el período fiscal y los supuestos adoptados. Esto es porque el Gobierno la ata a una nueva exteriorización de capitales, es decir, un blanqueo.

La reforma del Impuesto a las Ganancias incrementaría la recaudación de ese tributo en 0,5004% del PIB sobre la base del período fiscal 2024 completo. El incremento sería de 0,3004% suponiendo una aplicación de siete meses durante 2024.

La reforma del Régimen simplificado impactaría de manera positiva en la recaudación del Monotributo (+0,0888%), Sistema de Seguridad Social (+0,0351%) y Sistema de Obras Sociales (+0,0967%), y negativamente en el Impuesto a las Ganancias (-0,1474%).

Por otra parte, la eliminación del Impuesto a la Transferencia de Inmuebles tiene un impacto teórico estimado de 0,0161% del producto para el período fiscal 2024 y de 0,125% % del PIB suponiendo una aplicación de ocho meses durante 2024.