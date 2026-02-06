La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) actualizó las deducciones personales y las nuevas escalas de pago del Impuesto a las Ganancias en enero 2026, en línea con la variación que tuvo la inflación acumulada entre julio y diciembre de 2025. La normativa vigente establece que los montos para pagar el tributo se actualizan dos veces por año, en enero y julio, en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del semestre anterior. Por ejemplo, para la actualización de julio de 2025, se considera el IPC acumulado en el período enero-junio. Con una inflación acumulada del 13,5% para el período julio-diciembre 2025, las escalas se modifican sustancialmente y afectará las retenciones mensuales de miles de trabajadores en relación de dependencia. A partir de enero, los salarios mínimos desde los cuales los trabajadores comenzarán a tributar se elevarán considerablemente. Los nuevos pisos, diferenciados según la situación familiar de cada contribuyente, quedarían así: Es importante destacar que estos importes funcionan como referencia general, ya que la liquidación mensual puede variar según las deducciones acumuladas, gastos deducibles y las escalas progresivas aplicadas a cada caso particular. Las deducciones que podrán aplicarse entre enero y junio de 2026 quedarían establecidas de la siguiente manera: Estos montos representan los importes que se restarán del ingreso bruto antes de calcular el impuesto, permitiendo que los contribuyentes paguen únicamente sobre la ganancia neta. El tributo alcanza a trabajadores en relación de dependencia, autónomos y empresas, calculándose sobre el ingreso neto luego de aplicar las deducciones permitidas por ley. Entre las principales figuran: