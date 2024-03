La interna entre la fórmula presidencial comenzó este miércoles por el tratamiento del DNU de Javier Milei en el Senado y el ministro del Interior, Guillermo Francos, opinó sobre la situación y aseguró que Victoria Villarruel "podría haberlo evitado".

"Creo que hay un tema de presiones en la Cámara alta para incorporar el tratamiento del DNU y que la vicepresidenta lo podría haber evitado, pero la presión la hizo incorporar ese punto. No veo segundas intenciones en eso, creo que tal vez haya sido un error ceder a esa presión", sostuvo Francos en diálogo con Radio Rivadavia.

Ayer, la Oficina del Presidente publicó una dura crítica hacia la conducción de la vicepresidenta en el Senado, a la cual le increpó trabajar en una agenda "propia e inconsulta" con el Poder Ejecutivo, la cual no seguía los lineamientos del Pacto de Mayo que busca firmar el Gobierno.

Francos se metió en la interna entre Milei y Villarruel: "Lo podría haber evitado"

"No redacte el comunicado, por lo que no sé cuál es la intención", reveló Francos al ser consultado sobre ese texto publicado en las redes sociales que disparó la interna en La Libertad Avanza. De todas maneras, opinó: "No creo que haya habido una intención de la vicepresidenta, me parece que sería absolutamente ridículo pensar en eso".

Milei vs Villarruel: la interna del Gobierno

"El bloque kirchnerista, en un acto claramente opositor y tendiente a debilitar el Gobierno, presiona para poner este punto dentro del temario de la sesión cuando no fue tratado por la bicameral. Quienes intentan desestabilizar claramente son los senadores del kirchnerismo", afirmó.

Francos, quien encabezó la reunión con el pleno de las provincias luego de la Apertura de Sesiones, negocia con las distintas gobernaciones la aprobación de la Ley Ómnibus y la firma de los diez puntos del documento que se realizará en Córdoba el 25 de mayo.

El Gobierno le apunta al Congreso y dice que peligra el "Pacto de Mayo"

"Dejar sin efecto al DNU es volver al sistema vigente anterior con la ley de alquileres, por ejemplo. Eso implica desestabilizar no solo las propuestas del Gobierno sino a la relación contractual entre propietarios e inquilinos que estaba tendiendo a encausarse y hoy le genera una nueva incertidumbre", lanzó durante su análisis de la situación en la gestión libertaria.