Francos salió al cruce de Mauricio Macri: "El Presidente es quien toma las decisiones, no es ningún entorno"

Guillermo Francos, jefe de Gabinete de Javier Milei, salió al cruce de las últimas declaraciones de Mauricio Macri, quien en el relanzamiento del Pro cuestionó al entorno del Presidente.

El funcionario respondió a Macri y subrayó que el "entorno" no toma las decisiones, sino que son responsabilidad de Milei.

"Él (Macri) utiliza la palabra entorno y eso, a veces, se lee como algo negativo. El Presidente es quien toma las decisiones, no es ningún entorno. Además, todo el mundo conoce la personalidad de Milei, de modo que no hay ninguna decisión que él quiera tomar que sea limitada por su entorno", remarcó Francos en declaraciones a Radio Rivadavia.

"Yo veo que hay una intención de Macri de colaborar con nuestro Presidente y me parece bien. Es bueno para la democracia y para nuestro gobierno. A veces, es una cuestión de visiones", evaluó el jefe de Gabinete.

Macri, contra el "entorno" de Milei

Macri, contra el "entorno" de Milei

Durante el acto de relanzamiento de Pro en La Boca el pasado jueves, Macri señaló que "a pesar del entorno" del Presidente, el Pro pudo ayudar el Gobierno.

El exmandatario también dejó entender que Milei tiene que ampliar su equipo para mejorar la gestión y acelerar las reformas.

Además, este sábado Mauricio Macri se volvió a referir con tono crítico al Gobierno de Javier Milei.

"Evitó la hiperinflación, era muy difícil. Lo que hizo con el recorte fiscal es inédito. No hay nada más potente que un país sin inflación y crédito. Si hay crédito, los empresarios salen a la cancha con todo. Si lo del crédito sale va a ser lo mejor para todos", analizó el exmandatario en declaraciones radiales.

En esa sintonía, el titular del PRO dio detalles de su vínculo con "El Jefe" Karina Milei y Santiago Caputo: "A Karina Milei no la conozco, nunca le salí fuerte. Con Santiago Caputo tenía un diálogo intensivo pero ahora no lo tengo. Hablamos de muchas cosas y no se cumplieron. Lamento que el Gobierno haya interpretado que busco cargo. Hay muchos organismos que están atados al kirchnerismo todavía".