FMI: el PRO abandonó la sesión en medio del discurso de Alberto Fernández

Diputados y senadores del PRO abandonaron el recinto legislativo en medio del discurso de apertura de sesiones después de que el presidente Alberto Fernández instara al Poder Judicial a "investigar a los responsables de haber tomado la deuda con el FMI".

"El año pasado, a través del Decreto 8/2021 instruí a la Procuración del Tesoro para que iniciara una querella criminal tendiente a establecer la verdad y las responsabilidades sobre este endeudamiento. Este Acuerdo tampoco releva al Poder Judicial de avanzar en esa investigación. Los argentinos y las argentinas tienen el derecho de saber como ocurrieron los hechos y quienes fueron los responsables de tanto desatino" , apuntó este martes el mandatario, lo que desató el retiro masivo de parte de Juntos por el Cambio.

Ya fuera del recinto, el diputado Waldo Wolff aseguró que la salida fue a modo de protesta para "no consentir tantas mentiras e hipocresía".



"Me levante junto a otros diputados de la sesión de apertura de sesiones del Congreso. No se pueden consentir tantas mentiras e hipocresía" , apuntó el legislador en Twitter.

El desplante del PRO sumó además el cruce entre el Presidente y el senador de la UCR, Alfredo Cornejo.

"Yo no miento Alfredo, me conoces. Yo no miento" , respondió Fernández.





Por su parte, el diputado Fernando Iglesias denunció una "persecución judicial" al tiempo que acusó un "retiro bajo los insultos de los mismos que aplauden al Presidente pero no quieren votarle el acuerdo con el FMI".

"El mismo Presidente que declaró ante la Justicia que mandarle casi toda la obra pública argentina al amigo Lázaro Báez no es un acto justiciable promueve la persecución judicial de un gobierno que tomó deuda con el FMI al 4% para pagar la que nos habían dejado al 8%. Sinvergüenza. Nos fuimos del recinto porque las mentiras del Presidente no se pueden aceptar pasivamente. Nos retiramos bajo los insultos de los mismos que aplauden al Presidente pero no quieren votarle el acuerdo con el FMI. Orgullo republicano", señaló.



