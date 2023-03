Flavia Royón: "Cualquier decisión sobre Edesur será en el marco de la legalidad y con sustento de datos"

La secretaria de Energía de la Nación, Flavia Royón, resaltó este domingo que cualquier decisión que el Estado vaya a tomar tras haber decidido la intervención de Edesur será "en el marco de la legalidad y con todo el sustento de datos" que sea necesario, precisó que justamente por eso no se decidió la quita de la concesión y describió qué es lo que busca la causa judicial que inició el ENRE (Ente Nacional Regulador de la Electricidad) contra la empresas y sus directivos.

"Suposiciones hay varias, desde que esto puede ser impulsado por la empresa para terminar en un juicio y perjudicar al Estado argentino o que es el Estado el que quiere perjudicar a la empresa para estatizarla o bajarle el precio. Pero hay que manejarse con datos objetivos: veníamos auditando el plan verano que había presentado la empresa y, vistos los cortes (de luz) y el agravamiento en la calidad del servicio, se optó por la intervención" de Edesur, resumió Royón en diálogo con radio Continental.

"Por supuesto que en caso de que se llegue a la quita de la concesión, va a ser con todo el sustento legal y de pruebas para que no perjudique al Estado argentino; por eso no se toma hoy una decisión de quita de concesión u otro mecanismo", agregó y especificó que "depende de cómo avancen estos 180 días (de intervención), podría derivar en una prórroga de la intervención o podría derivar en una quita de la concesión".

"Pero cualquiera será el caso, será en el marco de la legalidad y con todo el sustento de datos que se requiera", insistió.

La denuncia judicial contra Edesur

La funcionaria se refirió también a la denuncia que hizo el ENRE contra la empresa. "Todos sabemos la calidad de servicio de Edesur y los datos lo demuestran", dijo antes de señalar las diferencias entre Edesur y Edenor, por ejemplo en las horas de corte por usuario, "la cantidad de cuadrillas puestas a disposición" o la deuda que tenía Edesur con Cammesa y con respecto al pago de las sanciones, las "desviaciones del plan que ellos mismos presentaron como plan de contingencia" o las "obras que tenían erogación pero no tenían avance físico".

Reclamos contra Edesur por los cortes de luz.

"Lo que se espera con la denuncia es que se investigue la situación económica financiera, si los costos que declara la empresa están justificados, si hay desvíos de fondos y por eso no se hicieron las obras, y si hubo abandono de persona, dado que hubo mucha gente que estuvo muchos días sin luz, incluídos electrodependientes que son responsabilidad de la empresa", apuntó.

Balanza energética

Por otra parte, Royón destacó como la balanza energética -los dólares que salen por importaciones y los que entran por exportaciones de energía, una cuenta que en 2022 cerró con un déficit de casi u$s 4500 millones- ya este año estará en equilibrio gracias al ahorro de "casi u$s 2200 millones" porque se compraron "buques de GNL a un precio mucho menor al que estaba en el presupuesto (u$s 20 promedio contra u$s 55) y a mayores exportaciones".

"Así como en materia de gas este Gobierno está llevando adelante la construcción del gasoducto Néstor Kirchner que va a aumentar el autoabastecimiento en el mercado interno y también va a posibilitar mayores exportaciones de gas en el futuro, al aumentar la producción también va a haber más crudo disponible, y es el sector privado el que está llevando adelante inversiones en oleoducto: acabamos de inaugurar el de Sierras Blancas, están en marcha los proyectos de Oldelval y está por publicarse la reglamentación por Otasa (Oleoducto Trasandino) con lo que esperamos que en 2024 y 2025 ya sea positiva la balanza", señaló.

Energías Renovables

La funcionaria también puso de relieve las acciones que está impulsando su cartera para la incorporación de energías renovables, entre las que mencionó la licitación que está abierta hasta fines de abril para "incorporar más energías renovables en aquellos nodos que tienen capacidad, con biomasa y biogás" y el trabajo que se está haciendo para "desarrollar más proyectos hidroeléctricos e incentivar la producción distribuida".

Ante el hecho de que hoy la Argentina tiene "una limitante de infraestructura para incorporar más energía renovable", mencionó los proyectos para incrementar "las líneas de transporte de alta tensión", como las licitaciones ya en marcha o a punto de salir por un total de casi 5000 kilómetros de líneas de alta tensión y la reanudación del proyecto de transporte de Atlántica Norte y Atlántica Sur.

"La Secretaría tiene mucho foco en la transición energética, pero debe ser en la medida de las competencias y capacidades de cada país, por eso en nuestro caso también está considerado el gas y el offshore", concluyó.