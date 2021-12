Fernanda Vallejos justificó sus explosivos audios y, aunque se cruzó con Tetaz al aire, se dieron regalos

"Una persona agradable" . Así adjetivó al presidente Alberto Fernández la saliente diputada nacional por parte del Frente de Todos, Fernanda Vallejos, cuyos audios difundidos luego de las PASO de septiembre de este año en los que tildó al primer mandatario de "ocupa" y "mequetrefe" y aseguró que está "atrincherado en la Casa Rosada" generaron un escándalo en un clima tenso dentro del oficialismo, el cual derivó en una punzante carta de la expresidenta y actual vice Cristina Fernández de Kirchner y en un amplio recambio ministerial.

A meses de la polémica y luego de unas elecciones generales en las que el Gobierno recuperó cierto terreno luego de las PASO; aunque igualmente perdió a nivel nacional por más de ocho puntos, este miércoles por la noche Vallejos justificó sus extensos exabruptos de septiembre: "Fue en el marco de un momento de descarga, de catarsis, en medio de un profundo temor y de mucha angustia, de no poder recuperarnos de una derrota muy dura como fue la de las PASO", explicó en diálogo con TN.

En cuanto a su relación con el presidente, la diputada que culmina su mandato este mismo jueves indicó que no conoce mucho a Alberto Fernández "en términos personales", aunque considera que es "una persona agradable" .

"Lo que me parece que tenemos que empezar a naturalizar es que es saludable el debate democrático", recalcó en defensa de sus polémicos audios que generaron el repudio de todo el arco político. "Fue una conversación privada y forma parte de prácticas que hay que desterrar en el ejercicio de la política y de los medios de comunicación. Me parece que hay responsabilidades mutuas", se justificó para concluir el tema.

EL CRUCE DE FERNANDA VALLEJOS CON MARTÍN TETAZ

Por otro lado, presente también en el estudio se encontraba el diputado Martín Tetaz quién, en contraste con Vallejos, juró este martes como legislador en la Cámara Baja al ser elegido como segundo de lista por Juntos en la Ciudad de Buenos Aires.

En este marco Tetaz y Vallejos, ambos licenciados en economía, debatieron respecto a una serie de cuestiones ligadas a la situación actual de la Argentina y mantuvieron un duro cruce a raíz de sus ideas opuestas tanto en materia política como económica.

Luego de que la diputada saliente del Frente de Todos revelara que desconoce las condiciones del acuerdo con el Fondo", Tetaz se mostró sorprendido de que "la mano derecha" de la vicepresidenta en economía -según las propia palabras del diputado- no esté al tanto de los lineamientos que se están tratando para acordar con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Además, ante la afirmación de Vallejos de que la influencia del FMI en el país "siempre ha sido catastrófica", el economista le respondió: "No es cierto que necesariamente firmar con el Fondo sea tan malo".



En este punto, la funcionaria oficialista criticó la "fuga de casi 90.000 millones de dólares" por parte de la gestión del expresidente Mauricio Macri: "No hubo un solo beneficio para nuestro pueblo, cada dólar que entró se fue", remarcó.

A su tiempo, Tetaz le repreguntó mordazmente a Vallejos si conoce "cuánto se fugó durante el kirchnerismo" y, ante el silencio de la diputada, el economista se respondió a sí mismo: "u$s 97.000 millones se fugaron, y cuando cambió el Gobierno no faltaban divisas" , disparó.

En otro momento tenso del debate, el economista de Juntos por el Cambio volvió a cuestionar a Vallejos, esta vez sobre su opinión respecto a los modelos económicos de Cuba y de Venezuela . "No estoy ni a favor ni en contra. Soy muy respetuosa de que ellos decidan sus políticas", le contestó la funcionaria cercana a Cristina Kirchner.

No obstante, su respuesta no dejó satisfecho a Tetaz, quién le recriminó: "Esa es la razón por la que faltan dólares en Argentina". Acto seguido, el diputado electo volvió a increpar a la economista al pedir su opinión respecto a si el Gobierno debería aumentar o no los impuestos.

"Estoy a favor de un sistema muchísimo más progresivo en materia tributaria", se defendió Vallejos, una respuesta que pareció disgustar a Tetaz, quién se manifestó en contra de una política impositiva que apunte a implementar gravámenes altos a quienes puedan pagarlos: "Son los sectores que después se llevan la plata porque ustedes se la quieren sacar", retrucó.

Además, el economista criticó la política económica del kirchnerismo y aseguró que en los 12 años de gestión de Néstor y Cristina Kirchner se desaprovecharon los precios internacionales altos a través de la creación de impuestos que llevaron a un "estancamiento de las exportaciones".

En esta línea, se preguntó con ironía: " ¿Por qué no le ponen un impuesto a las vacunas? Imaginen la ridiculez que sería, se vacunaría menos gente y la vacuna estaría más cara", remarcó. Y volvió a cuestionar: "¿Por qué en vez de fomentar las exportaciones le ponen un impuesto sistemáticamente?".

Al final del debate y a tono con las fiestas de fin de año, Tetaz y Vallejos se obsequiaron mutuamente una serie de objetos en un tono más jovial: mientras el diputado electo de Juntos por el Cambio le regaló a Vallejos una remera en la que se lee "Dato mata relato" , ella le dio a él una copia de un artículo antiguo de la prensa inglesa sobre Milton Friedman, padre de la teoría monetarista.

"Fue hace 18 años cuando Milton Friedman, que dice que la emisión genera la inflación y que es lo que lleva a Martín a pedir el ajuste, reconoció que su teoría fracasó ", remarcó Vallejos mostrando el párrafo a la cámara.

No obstante, Tetaz se dedicó a traducir la nota en inglés y aseguró que "no dice en absoluto eso". "Dice 'debo reconocer que el uso del agregado monetario como meta anti inflacionaria no es el mejor mecanismo'", leyó sobre el final del debate para contestarle por última vez a la diputada del Frente de Todos.