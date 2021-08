Alberto sobre el escándalo por las fotos: "Fabiola convocó a un brindis que no debió haberse hecho"

Tras dos días de polémica por la serie de fotos de la celebración del cumpleaños de Fabiola Yáñez en Olivos junto a amigos en 2020, mientras regía el aislamiento obligatorio y estaban prohibidos los encuentros sociales, Alberto Fernández habló hoy sobre el tema y dijo que la Primera Dama "convocó a un brindis que no debió haberse hecho".

Fernández habló esta tarde en el marco de un acto de reglamentación de la ley de ampliación de Zonas Frías y reducción de la tarifa de gas. Antes de hablar del nuevo plan, el Presidente dijo que se referiría al escándalo de las visitas a la Quinta de Olivos durante la cuarentena estricta.

"Los pibes más jóvenes que me conocen dicen que no soy un careta. Nunca quise dejar de dar la cara cuando debí dar la cara. Nunca quise esconderme detrás de nadie cuando tenía uqe dar la cara yo", comenzó sus palabras el Presidente.

Fernández recordó en ese marco que "Néstor (Kirchner) decía que somos gente común con responsabilidades importantes".

Tras hacer referencia a las reuniones presenciales que mantuvo con un grupo de actores en la residencia de Olivos mientras regía el aislamiento sostuvo que tiene "la necesidad de escuchar a todos para ir resolvendo problemas".

En relación a la celebración del cumpleaños de Fabiola Yáñez en julio de 2020, del que se supo esta semana a partir de que trascendieron una serie de fotografías donde ve a la Primera Dama, al Presidente y a un grupo de personas celebrando en la residencia de Olivos, Fernández pidió disculpas y reconoció: "Debí haber tenido más cuidados que no tuve".

"Fabiola convocó a una reunión con sus amigos y un brindis que no debió haberse hecho. Me doy cuenta que no debió haberse hecho y lamento que haya ocurrido" , afirmó Alberto Fernández.

Y agregó: "Debí haber tenido más cuidados que no tuve" . Tras esas palabras dijo que lamentabla lo que había ocurrido y prometió que "no va a volver a ocurrir".

La actividad presidencial originalmente estaba prevista para las 11:30 en la ciudad bonaerense de Olavarría, pero a media mañana se informó que se postergaba para las 15. Finalmente comenzó cerca de las 17 horas.



El motivo oficial del acto será la reglamentación de la ley de ampliación de Zonas Frías y reducción de la tarifa de gas.

Sin embargo, las miradas pasaron por la reacción que tuvo el jefe de Estado respecto al escándalo por las visitas a la Residencia de Olivos y la aparición de una serie de fotografías donde se ve a Alberto Fernández participando de la celebración del cumpleaños de Fabiola Yáñez junto a amigos en 2020 mientras regía el aislamiento obligatorio.



Por la filtración de fotografías que demostrarían que se llevaron a cabo encuentros sociales en Olivos cuando éstos estaban prohibidos, Juntos por el Cambio decidió avanzar con el pedido de juicio político en contra de Fernández.