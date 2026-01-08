Aumento para jubilados y pensionados en 2026: ¿de cuánto es y cuándo se cobra?

Las pensiones contributivas subirán previsiblemente un 2,7% en 2026, gracias al adelanto del dato de inflación de noviembre (3%), que permite estimar ya la revalorización prevista para el próximo año.

El 2,7% es la subida que se aplicará de forma general a las pensiones contributivas, mientras que las mínimas y no contributivas se tendrán que incrementar por encima de esa cifra, tal y como se recogió en la reforma de las pensiones.

Aumento para jubilados y pensionados en 2026: ¿de cuánto es y cuándo se cobra?

El 2,7% es la subida que se aplicará de forma general a las pensiones contributivas por decisión del Gobierno. Shutterstock

Según datos del Ministerio de Inclusión, la revalorización supondrá que un pensionista que perciba una pensión de 1511,5 euros al mes (la pensión media de jubilación) pasará a recibir 1552,3 euros mensuales en 2026, lo que supone un incremento anual de 572 euros o de 40,8 euros mensuales.

Este incremento beneficia a los cerca de 9,4 millones de personas que reciben 10,4 millones de pensiones contributivas, además de las 734.000 pensiones correspondientes al régimen de Clases Pasivas del Estado, que también se revalorizarán con el mismo índice.

De acuerdo con la reforma de 2021, la revalorización anual de las pensiones se calcula con la media de las tasas interanuales de inflación de los doce meses anteriores hasta noviembre, que en esta ocasión da como resultado un 2,66%.

¿Cuándo pagan las pensiones los bancos?

A pesar de que el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) ingresa el pago de las pensiones entre en día 1 y 4 de cada mes, la mayoría de los bancos aplican la medida de depositar una semana antes la pensión a sus clientes.

Sin embargo, este accionar no es una obligación de las entidades financieras y, por ello, algunas personas se quedan sin cobrar anticipadamente la jubilación.

Desde el portal HelpMyCash explicaron que esto se debe a que los bancos “ya saben qué clientes cobran una pensión y cuál es su importe" para anticipar el pago unos días.

En enero de 2026, la mayoría de las entidades volverá a adelantar el ingreso de la pensión en la última semana del mes. CaixaBank abonará la pensión el sábado 24 de enero, mientras que Banco Santander y Banco Sabadell lo harán el viernes 23.

BBVA e ING han fijado el ingreso para el domingo 25 de enero, y Bankinter será uno de los más tempranos, con el abono previsto para el jueves 22. Ibercaja también ingresará la pensión el viernes 23 de enero.

En cambio, Abanca y Laboral Kutxa retrasarán el anticipo hasta el lunes 26 de enero. Unicaja, por su parte, aún no ha comunicado de forma oficial la fecha de pago para este mes, por lo que sus clientes deberán esperar confirmación de la entidad.

Estas fechas pueden variar en función de festivos o ajustes internos, por lo que siempre conviene consultar directamente con el banco para confirmar el día exacto en que la pensión quedará disponible.