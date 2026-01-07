En esta noticia

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó que los jubilados y pensionados recibirán un aumento del 2,47%, porcentaje proveniente de la inflación registrada por el INDEC en noviembre 2025.

Te puede interesar

Jubilados reciben la mejor noticia: Sandra Pettovello activó el beneficio más esperado en 2026

¿Cuánto cobran jubilados y pensionados en enero?

Los jubilados y pensionados recibirán un aumento del 2,47% en sus haberes. En la misma línea, el Gobierno confirmó que el bono se mantendrá.

  • Jubilación mínima: $ 419.299,32 ($ 349.299,32 + bono de $ 70.000)
  • PUAM: $ 349.439,46 ($ 279.439,46 + bono de $ 70.000)
  • PNC por invalidez o vejez: $ 314.509,52 ($ 244.509,52 + bono de $ 70.000)
  • PNC madre de siete hijos: $ 419.299,32 ($ 349.299,32 + bono de $ 70.000)
  • Jubilación máxima: $ 2.350.461,71

Te puede interesar

Comienza el calendario de pagos de ANSES: cuándo cobran jubilados, pensionados, AUH, PNC y SUAF en enero 2026

Cuándo cobran los jubilados en enero

Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo

  • DNI terminado en 0: 9 de enero
  • DNI terminado en 1: 12 de enero
  • DNI terminado en 2: 13 de enero
  • DNI terminado en 3: 14 de enero
  • DNI terminado en 4: 15 de enero
  • DNI terminado en 5: 16 de enero
  • DNI terminado en 6: 19 de enero
  • DNI terminado en 7: 20 de enero
  • DNI terminado en 8: 21 de enero
  • DNI terminado en 9: 22 de enero

Jubilados y pensionados con haberes superiores a la mínima

  • DNI terminados en 0 y 1: 23 de enero
  • DNI terminados en 2 y 3: 26 de enero
  • DNI terminados en 4 y 5: 27 de enero
  • DNI terminados en 6 y 7: 28 de enero
  • DNI terminados en 8 y 9: 29 de enero

Pensiones No Contributivas (PNC)

  • DNI terminados en 0 y 1: 9 de enero
  • DNI terminados en 2 y 3: 12 de enero
  • DNI terminados en 4 y 5: 13 de enero
  • DNI terminados en 6 y 7: 14 de enero
  • DNI terminados en 8 y 9: 15 de enero