Excelente noticia del PAMI: desde septiembre, el Gobierno pagará un bono para la compra de alimentos
La obra social otorgará un refuerzo económico para los jubilados y pensionados, que será destinado a la compra de alimentos. ¿Cómo acceder?
El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) confirmó que a partir de septiembre pagará un bono adicional a los jubilados y pensionados afiliados a la obra social, con el fin de que puedan acceder a la compra de alimentos.
En medio de un delicado contexto económico para los adultos mayores, el organismo propone reforzar sus ingresos con la entrega de un refuerzo complementario destinado a un grupo específico de pacientes.
Se trata de un refuerzo económico destinado a los jubilados y pensionados que presenten celiaquía. Este beneficio, contemplado en la Ley 26.588, busca garantizar el acceso a alimentos sin gluten que son esenciales para una dieta saludable.
El importe tiene como fin paliar la diferencia económica que suelen tener este tipo de productos en el mercado, debido a su especialidad.
El subsidio de PAMI contempla una ayuda mensual que cubre el 27,5% de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), calculada por el INDEC.
¿Quiénes pueden acceder al beneficio?
El bono está dirigido exclusivamente a afiliados de PAMI con diagnóstico médico confirmado de celiaquía. Este aporte es clave para cubrir los elevados precios de los alimentos sin TACC, esenciales para resguardar la salud de los pacientes.
¿Cómo se solicita el bono para celíacos?
El trámite es sencillo y puede realizarse de manera presencial, solicitando un turno en una agencia de PAMI, u online, a través del sitio oficial de la obra social.
Para tramitarlo requerirá presentar la siguiente documentación:
- DNI
- Credencial de afiliación de PAMI
- Último recibo de haberes
- Historia clínica
- Análisis serológicos (anticuerpos antigliadina y antiendomisio)
- Biopsia por videoendoscopia digestiva alta.
- Certificado médico con el diagnóstico de enfermedad celíaca.
