Es oficial | Decretaron feriado el lunes 1 de septiembre y habrá un nuevo fin de semana largo
Durante el mes de septiembre, habrá un "Finde XL" que contemplará a miles de familias. ¿Qué se conmemora?
Con la llegada de septiembre 2025, miles de argentinos podrán disfrutar de un nuevo fin de semana largo de tres días consecutivos, gracias al nuevo feriado confirmado para el lunes 1 de septiembre.
Se trata de una jornada no laborable que permitirá que muchas familias puedan disfrutar de tres días de descanso en casa o aprovechar para realizar una escapada turística a alguna región del país.
Habrá feriado un día después de las elecciones y será el único fin de semana largo del mes: a quiénes afecta
Luego de darse el último feriado del 17 de agosto, fecha en la que se conmemoró el paso a la inmortalidad del General José de San Martín, muchos se preguntan, ¿cuáles son los asuetos que quedan en 2025?
Decretaron feriado el lunes 1 de septiembre: qué se conmemora
El lunes 1 de septiembre se conmemora el aniversario fundacional de una localidad de la Provincia de Buenos Aires, por lo que se declarará asueto en la región y contarán con un fin de semana largo adicional.
En esta oportunidad, se celebra la fundación de Hilario Ascasubi, perteneciente al partido bonaerense de Villarino, la cual data del mismo día, pero del año 1912.
En este marco, los trabajadores que ejerzan en la administración pública de la localidad estarán exentos de presentarse a trabajar, así como también aquellos que trabajen en alguna sucursal del Banco Provincia.
Cuándo es el próximo fin de semana largo en Argentina
Cabe destacar que, tras el feriado de San Martín, agosto no tendrá más fines de semana largos a nivel nacional. Los próximos descansos extendidos serán en noviembre 2025:
- Viernes 21 de noviembre: día no laborable con fines turísticos
- Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladable)
Calendario Completo de Feriados 2025 - Segundo Semestre
Feriados inamovibles restantes:
- 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María
- 25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables:
- 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín
- 12 de octubre: Día de la Diversidad Cultural
- 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional
Días no laborables con fines turísticos:
- 15 de agosto: puente turístico
- 21 de noviembre: puente turístico

