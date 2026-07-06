El Gobierno y ANSES decidieron dar de baja a todas estas familias de AUH tras esta decisión

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) adelantó las fechas de cobro de jubilados y pensionados, debido al feriado del jueves 9 de julio y el día no laborable del viernes 10.

El cronograma de pagos, que incluye además a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación Familiar por Hijo, Pensiones No Contributivas (PNC) y Asignaciones Familiares de Pensiones No Constributivas, se organizará según la terminación del DNI.

ANSES adelanta el calendario de pagos de julio 2026

El organismo previsional adelantó las fechas de pago de julio debido al fin de semana largo del 9 al 12 de julio.

En este marco, se definió organizar varias de las fechas de cobro a partir del miércoles 8 de julio. Los jubilados y pensionados que cobren hasta un haber mínimo recibirán el pago quiennes tengan DNI terminado en 0 y 1.

Calendario de pagos ANSES: cuándo cobran los jubilados y pensionados en julio

Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo

Miércoles 8 de julio: DNI terminados en 0 y 1.

Lunes 13 de julio: DNI terminados en 2.

Martes 14 de julio: DNI terminados en 3.

Miércoles 15 de julio: DNI terminados en 4.

Jueves 16 de julio: DNI terminados en 5.

Viernes 17 de julio: DNI terminados en 6.

Lunes 20 de julio: DNI terminados en 7.

Martes 21 de julio: DNI terminados en 8.

Miércoles 22 de julio: DNI terminados en 9.

Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo

Jueves 23 de julio: DNI terminados en 0 y 1.

Viernes 24 de julio: DNI terminados en 2 y 3.

Lunes 27 de julio: DNI terminados en 4 y 5.

Martes 28 de julio: DNI terminados en 6 y 7.

Miércoles 29 de julio: DNI terminados en 8 y 9.

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo: cuándo cobro en julio 2026

SUAF, AUH y AUE

DNI terminados en 0: 8 de julio

DNI terminados en 1: 10 de julio

DNI terminados en 2: 13 de julio

DNI terminados en 3: 14 de julio

DNI terminados en 4: 15 de julio

DNI terminados en 5: 16 de julio

DNI terminados en 6: 17 de julio

DNI terminados en 7: 20 de julio

DNI terminados en 8: 21 de julio

DNI terminados en 9: 22 de julio

Asignación por Prenatal

DNI terminados en 0 y 1: 10 de julio

DNI terminados en 2 y 3: 13 de julio

DNI terminados en 4 y 5: 14 de julio

DNI terminados en 6 y 7: 15 de julio

DNI terminados en 8 y 9: 16 de julio

Asignación por Maternidad

Todas las terminaciones de documento: desde el 10 de julio al 10 de agosto.

Asignaciones de Pago Único (matrimonio, nacimiento, adopción)