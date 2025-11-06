La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que pagará un beneficio extra de $ 270.000 esta semana a los titulares de la prestación que el Gobierno otorga en noviembre de 2025 para quienes cumplan con los requisitos exigidos.

Además, este programa aumenta con base en la Ley de Movilidad, que ajusta los montos según la inflación registrada dos meses antes. Esto significa que, a partir de noviembre, habrá una suba del 2,1% con el objetivo de fortalecer el ingreso de los sectores más vulnerables.

¿Cómo saber si cobro este bono de ANSES?

Una de las prestaciones no contributivas que otorga ANSES mensualmente es la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) que permite obtener un cobro tras el fin de la Moratoria Previsional para quienes no hayan cumplido con los 30 años de aportes.

La PUAM está dirigida para hombres y mujeres que tengan 65 años o más y cumplan con estos requisitos:

Ser residente en Argentina, con un mínimo de diez años de residencia continua previos a la fecha de solicitud (aplicable a personas extranjeras).

No recibir ninguna jubilación, pensión o retiro, ya sea de origen nacional o provincial.

No estar beneficiándose de ningún programa social que resulte incompatible con esta solicitud.

Cuando se solicite la pensión, mantener la residencia en el país. Si pasan más de 90 días corridos en el exterior, perderá el beneficio.

¿Qué diferencia hay entre la jubilación y la PUAM de ANSES?

La jubilación y la PUAM son dos prestaciones distintas que ofrece ANSES, y se diferencian principalmente en los requisitos y el tipo de cobertura. En el primer caso, es una prestación contributiva que está dirigida a quienes aportaron 30 años al sistema previsional.

Además, las mujeres deben tener 60 años y los hombres 65. El monto se calcula dependiendo de los salarios y años trabajados.

En el caso de la PUAM, no es contributiva y el solicitante debe tener 65 años o más. En este caso, no es necesario que tenga los 30 años de aportes y no debe estar cobrando alguna otra pensión o jubilación.

¿Cuál es el monto de la PUAM en noviembre 2025?

El monto de la PUAM de ANSES se mantiene en el 80% de una jubilación mínima, que se actualiza mensualmente basándose en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC que fue de 2,1% en septiembre.

Estos son los valores actualizados para noviembre:

Jubilación mínima : $333.052,70 + bono de $70.000 = $403.052,70.

Jubilación máxima : $2.241.129,34.

PUAM (Prestación Universal para el Adulto Mayor) : $266.442,16 + bono de $70.000 = $336.442,16.

PNC (Pensiones No Contributivas por invalidez o vejez): $233.136,88 + bono de $70.000 = $303.136,88.

Calendario ANSES: cuándo se cobra la PUAM

Con las nuevas modificaciones, los jubilados y pensionados de ANSES cobrarán en las siguientes fechas.

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

Documentos terminados en 0: lunes 10 de noviembre

Documentos terminados en 1: martes 11 de noviembre

Documentos terminados en 2: miércoles 12 de noviembre

Documentos terminados en 3: jueves 13 de noviembre

Documentos terminados en 4: viernes 14 de noviembre

Documentos terminados en 5: lunes 17 de noviembre

Documentos terminados en 6: martes 18 de noviembre

Documentos terminados en 7: miércoles 19 de noviembre

Documentos terminados en 8: jueves 20 de noviembre

Documentos terminados en 9: jueves 20 de noviembre

Luego, habrá fin de semana largo del viernes 21 al lunes 24 para continuar el calendario el martes 25 de noviembre.