En medio de la crisis por los cortes de luz que afectan a miles de hogares en el AMBA desde comienzos de marzo, se prevé que el ministro de Economía Sergio Massa anuncie en el día de hoy medidas contra la empresa Edesur.

Así lo anticipó Ariel Sujarchuk, secretario de Economía del Conocimiento y exintendente de Escobar, anoche en una entrevista con Canal 9.

"Hablé con Sergio Massa. Cuando llegó de Panamá se fue directo al Ministerio. Uno de los temas que preocupan es el problema de Edesur y la respuesta que me dio fue ‘esto no va más'. Mañana (por este lunes) yo creo que Sergio anuncia medidas para Edesur", adelantó.

"Fue clarísimo, tuvimos una charla telefónica y me dijo ‘esto no va más'", reiteró Sujarchuk, que no quiso dar más detalles sobre los anuncios para no ser "irresponsable".

La sequía y la inflación de tres dígitos presionan sobre la economía ¿cerrará el año en baja?

Sujarchuk adelantó que el Gobierno anunciará medidas contra Edesur por los cortes

Hasta el viernes, un total aproximado de 85.000 usuarios de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense continuaban sin suministro eléctrico.

Los continuos cortes y la falta de respuesta de Edesur para solucionar los inconvenientes llevaron al gobierno nacional y al de la Ciudad a iniciar una demanda contra el directorio de la empresa por "malversación de fondos, fraude en perjuicio de la administración pública y abandono de personas".

La semana pasada, la Secretaría de Energía informó que instruyó al Ente Nacional de Regulación de la Energía (ENRE) a denunciar penalmente a todo el directorio de Edesur por "malversación, fraude en perjuicio de la administración pública y abandono de persona".

El interventor del ENRE, Walter Martello, explicó por qué se pretende que la italiana Enel deje de lado la operación. Sostuvo que que la continuidad del contrato de la distribuidora Edesur "merece un debate parlamentario serio" en el Congreso "para que la sociedad sepa quién está defendiendo este tipo de intereses".

"Me resultaría muy interesante ver la cara de quien no está de acuerdo" en la discusión sobre "la situación gravosa de Edesur y cómo fundamenta su continuidad, porque hay situaciones que tienen que estar ajenas a la cuestión política", expresó Martello en declaraciones radiales.